Zahraničí

Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

ČTK ČTK
před 22 minutami
Bělorusko propustilo 52 vězňů různých národností. Oznámil to ve čtvrtek litevský prezident Gitanas Nauséda a později to potvrdilo i Bělorusko, které krok zdůvodnilo humanitárními důvody. S americkou delegací, která jejich propuštění vyjednala, propuštění zamířili do Litvy, uvedl podle agentury Reuters mluvčí velvyslanectví USA ve Vilniusu.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. | Foto: Youtube/Reposter

Autoritářský běloruský prezident Alexandr Lukašenko předtím jednal s vedoucím delegace a zástupcem amerického prezidenta Donalda Trumpa Johnem Coalem. Ten Lukašenkovi sdělil, že Spojené státy chtějí znovu otevřít svou ambasádu v Minsku a že zmírní sankce na běloruské státní aerolinky Belavia, uvedl telegramový kanál Pul Pervogo, který má blízko k Lukašenkově kanceláři.

"Americká delegace s Trumpovým asistentem Johnem Coalem po jednáních v Minsku míří s 52 propuštěnými vězni různých národností do Vilniusu," uvedl mluvčí amerického velvyslanectví v Litvě. Podle běloruské agentury Belta je mezi propuštěnými vězni šest Litevců, jeden Francouz, jeden Brit, a po dvou propuštěných z Lotyšska, Polska a Německa.

V souvislosti s propuštěním vězňů média informovala o vstřícných krocích Washingtonu vůči Lukašenkově autoritářskému režimu. Coale prezidentu Lukašenkovi řekl, že Spojené státy chtějí znovu otevřít své velvyslanectví v Minsku a normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi, uvedla běloruská agentura Belta.

Související

Klíčová eskalace války: Polsko nasadilo 12 tisíc policistů, NATO protivzdušnou obranu

Polsko, Ukrajina, Rusko, válka, útok, dron, NATO, Czosnówka, Wyryki

Spojené státy svou ambasádu v Minsku uzavřely v únoru 2022, a to poté, co ruský prezident Vladimir Putin využil Bělorusko pro vpád desetitisíců ruských vojáků na Ukrajinu.

Lukašenko ve čtvrtek podle Belty řekl, že podporuje Trumpovo mezinárodní mírové úsilí. "Naším hlavním úkolem je stát za Trumpem a pomoci mu v jeho mírové misi," uvedl Lukašenko. Trump už předtím řekl, že vyřešil šest nebo sedm světových konfliktů.

Coale rovněž Lukašenka informoval, že Spojené státy částečně uvolní sankce uvalené na běloruskou leteckou společnost Belavia. Firma tak například bude moci nakupovat součástky pro svou stávající flotilu, která zahrnuje také americké boeingy.

Trump v srpnu Lukašenka vyzval k propuštění vězňů, které označil za rukojmí.

Litevský prezident Nauséda ve čtvrtek ocenil pozitivní signál ze strany Běloruska a propuštění vězňů označil za velký diplomatický úspěch. "Jsem velmi vděčný Spojeným státům a osobně prezidentovi Donaldu Trumpovi za jejich pokračující snahy o propouštění politických vězňů. Dvaapadesát je hodně. Ale více než tisíc politických vězňů stále zůstává v běloruských věznicích a my nemůžeme ustat, dokud nebudou na svobodě!" napsal na síti X litevský prezident Nauséda. Ten ve čtvrtek podle Reuters také varoval Litevce, aby do Běloruska necestovali.

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys ve čtvrtek uvedl, že je nutné zesílit sankce proti Bělorusku, aby Minsk změnil svůj kurz.

Související

Jestli to byl ruský test, tak známe výsledek. Analytik popisuje reakci NATO na drony

Polsko, Ukrajina, Rusko, válka, útok, dron, NATO, Czosnówka, Wyryki
1:11

Běloruská opoziční vůdkyně v exilu Svjatlana Cichanouská ve čtvrtek další propuštění vězňů ocenila, ale kritizovala, že za to USA uvolňují sankce vůči Bělorusku. "Chápeme humanitární cíl - osvobodit lidi. Vítáme jejich propuštění, ale v podstatě jde o obchod s lidskými životy - s lidmi, kteří vůbec neměli být uvězněni," uvedla Cichanouská v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters. Nejnovější omilostnění podle ní zahrnuje jen čtyři procenta politických vězňů v Bělorusku, což podle ní nesignalizuje skutečnou změnu Lukašenkovy politiky.

Zmírnění sankcí je podle Cichanouské důležité pro Lukašenka, protože Bělorusku umožní nakupovat náhradní díly pro státní aerolinie. Kromě toho z toho podle ní bude mít prospěch i Rusko. "Mohou ale také otevřít mezeru v pravidlech pro Rusko, aby si mohlo prostřednictvím Belavie pořídit díly," upozornila manželka opozičního politika a blogera Sjarheje Cichanouského, který byl z běloruského vězení propuštěn už v červnové skupině propuštěných vězňů. V té čtvrteční byl podle Reuters například běloruský 33letý novinář Ihar Losik.

 
Mohlo by vás zajímat

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump
13 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Bělorusko Litva vězni propuštění

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
před 18 minutami
Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Bezpečnostní situace ve střední Evropě se po středečním incidentu vyostřila. Místo dopadu dronů se nachází zhruba dvě stovky kilometrů od Ostravy.
před 22 minutami
Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

Bělorusko propustilo 52 vězňů různých národností. Oznámil to ve čtvrtek litevský prezident Gitanas Nauséda a později to potvrdilo i Bělorusko.
Aktualizováno před 33 minutami
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

ŽIVĚ
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump
Prohlédnout si 13 fotografií
Incident vyvolal rozsáhlé pátrání po osamělém střelci, kterého guvernér označil za vykonavatele politické vraždy.
Šéf kampusové policie Jeff Long sdělil, že do bezpečnostních opatření bylo zapojeno šest policejních pracovníků i Kirkův soukromý tým.
před 1 hodinou
"Já umřu, že?" Z nahrávek lidí uvězněných v Dvojčatech a unesených letadlech mrazí

"Já umřu, že?" Z nahrávek lidí uvězněných v Dvojčatech a unesených letadlech mrazí

Nahrávky z 11. září 2001 představují silné svědectví o lidskosti tváří v tvář čiré hrůze.
před 1 hodinou
Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

Novým šéfem německé Spolkové zpravodajské služby se stal dosavadní velvyslanec Německa na Ukrajině Martin Jäger.
Další zprávy