Kiska chce otřást slovenskou politikou. S novou stranou ale možná přišel pozdě

"Slovensko chce změnu." Tak dosluhující prezident Andrej Kiska odůvodnil vznik nové strany, se kterou hodlá po skončení mandátu 17. června vstoupit na slovenskou politickou scénu. Stále je jedním z nejdůvěryhodnějších slovenských politiků, což ukazují i průzkumy veřejného mínění.

Založení nové strany oznámil Kiska ve středu v krátkém videu. "Chci spojit slušné a ochotné lidi a změnit naši zemi k lepšímu," prohlásil Kiska v narážce na víkendové vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách.

Právě o víkendu navíc slovenská televize TA3 zveřejnila výsledky průzkumu agentury AKO, podle kterého by Kiskovu novou politickou stranu volilo devět procent voličů. Celých 40 procent dotázaných pak tuto možnost zvažuje.

Andrej Kiska hodlá tímto krokem změnit politickou tvář Slovenska. Chce vytvořit silnou stranu nebo alespoň vítěznou koalici. Podle slovenského sociologa Michala Vašečky ale jeho krok budí v řadě lidí i rozpaky. "Ozývají se hlasy, jestli Andrej Kiska s tímto nápadem nepřišel příliš pozdě," uvedl pro Aktuálně.cz.

"Loni a předloni vznikly na Slovensku strany Spolu a Progresivní Slovensko, za jejichž koalici kandidovala v prezidentských volbách Zuzana Čaputová. Tyto strany už si vybudovaly strukturu a voličskou podporu. Lidé, kteří do politiky chtěli jít, už tam jsou."

ĎAKUJEM ZA PODPORU Po nástupe do funkcie prezidenta som hovoril, že chcem vrátiť dôveru tejto funkcii. Včera vyšiel prieskum, z ktorého vyplýva, že až 57 percent ľudí mi dôveruje. Je to najviac zo všetkých politikov. Ďakujem. Veľmi si to vážim. Cítim obrovskú podporu občanov počas celého svojho mandátu. Počas piatich rokov v paláci som musel riešiť množstvo problémov a zaujal som jasné stanovisko aj pri témach, ktoré neboli populárne. Myslím, že je normálne, ba priam ľudské, že len ťažko sa nájde niekto, kto by sa so mnou zhodol v každom názore. Aj vedrá špiny a ohovárania mali svoj dopad. O to viac si vážim, že ľudia napriek tomu dokážu oceniť hodnoty slušnosti, ktorú zastávam. Rovnako cítim veľký záväzok z ďalšieho prieskumu, ktorý vyšiel včera: 40 percent ľudí si vie predstaviť moju ďalšiu angažovanosť v politike. Sľúbil som, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby po ďalších parlamentných voľbách malo Slovensko slušnú a spravodlivú vládu. A svoj sľub dodržím. → Prieskum dôveryhodnosti – http://bit.ly/prieskum-dovera → Prieskum o politike – http://bit.ly/prieskum-strana Zveřejnil(a) Andrej Kiska dne 31. March 2019

Právě otázka, koho Kiska do své strany získá, se objevuje nejčastěji. Sám prezident žádná jména neohlásil. Jen prozradil, že kvůli spolupráci oslovil například bývalou premiérku Ivetu Radičovou nebo europoslankyni Janu Žitňanskou, píše slovenský Denník N.

Radičová je v zemi velmi populární a nové straně by podle Vašečky pomohla. "Kdyby se do strany zapojila, nemluvili bychom o devíti procentech, ale o mnohem vyšším čísle," myslí si slovenský sociolog. Radičová ale do politiky jít podle vlastních slov nehodlá a Kiskovi pomáhá jen s politickým programem.

"Lidé, které Kiska jmenoval jako spolupracovníky, jsou buď liberálně orientovaní, nebo se hlásí ke křesťanskému odkazu. Vypadá to, jako by se strana chtěla spíš než na kulturní a civilizační problémy soustředit na obnovení spolupráce mezi liberály a konzervativci," míní Vašečka. "A to je právě to, co může přitáhnout hodně voličů."

Společně proti Ficovi

Volby do slovenského parlamentu se konají příští rok na přelomu února a března. Za rok se tedy ukáže, jestli Kiskova strana získá takovou podporu, že by vedla tábor demokratické opozice, anebo tuto skupinu naopak oslabí. Toho se bojí třeba momentálně nejsilnější opoziční parlamentní strana Svoboda a Solidarita (SaS), která prezidentův krok kritizovala.

"Kiska si myslí, že jeho strana vyletí tak vysoko, že se stane automaticky lídrem opozice," říká sociolog Vašečka.

Ve videu, které prezident ve středu zveřejnil na sociálních sítích, poukazoval na vítězství Zuzany Čaputové ve víkendových volbách. "Tyto volby jsme vyhráli, nyní musíme vyhrát parlamentní volby," říká v něm.

Slovensko má za sebou rok, který výrazně proměnil celou politiku. Vražda mladého novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové otřásla zemí. Rozpadla se vláda strany Směr-SD a funkce opustili i její významní politici, nejmocnější muži Slovenska. Včetně někdejšího premiéra Roberta Fica.

Ani vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách a případné vítězství Andreje Kisky v parlamentních volbách příští rok ale nemusí nutně znamenat porážku Fica a zkorumpovaného režimu, který pro některé Slováky představuje. "Fico se nevzdává. Bojuje a bude bojovat," myslí si Michal Vašečka. "Je jen otázkou, co všechno bude Slovensko stát, než tento člověk odejde."

