Zprávy

Začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli špatnému počasí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli očekávaným silným bouřkám. Uvedla to agentura AFP. Opatření se týká dvou departementů včetně druhého nejlidnatějšího francouzského města Marseille. Pro zhruba 700 tisíc žáků a studentů by školní rok měl začít v úterý.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Depositphotos

V departementech Var a Bouches-du-Rhône se během pondělka očekávají silné bouřky a velmi vydatné srážky, které by podle deníku Le Monde mohly dosáhnout 100 až 150 milimetrů. "Vzhledem k tomu, že Středozemní moře je ještě velmi teplé, tak bychom mohli zaznamenat vodní smrště, mini tornáda se silnými poryvy větru či krupobitím," uvedl meteorolog Paul Marquis.

Související

Návrat do školy – ujistěte se, že má vaše dítě správnou obuv

BO_1

Kvůli velmi nepříznivé předpovědi úřady v obou departementech nařídily odložit otevření škol po letních prázdninách o jeden den. Pozastaven bude i provoz školní dopravy.

"Považujeme to za dobré rozhodnutí vzhledem k oznámeným klimatickým událostem," uvedl místní zástupce odborů učitelů SNUipp-FSU Sébastien Fournier. O moudrém rozhodnutí mluví i zástupce sdružení rodičů FCPE Christophe Merlino. "Už mnoho let FCPE žádá zřízení placeného volna při mimořádných klimatických událostech," uvedl Merlino. Tím by se podle něj mohly snížit komplikace, které vytváří plošné zrušení vyučování.

 
Mohlo by vás zajímat

Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce
Aktuálně.cz Obsah Francie školní rok odložení bouřka počasí Marseille zahraničí

Právě se děje

před 5 minutami
Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Republikánský prezident obnovil svůj dřívější boj proti modernismu a brutalismu ve vládní architektuře. 
před 11 minutami
Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Na přelomu roku 2025 a 2026 po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí.
Aktualizováno před 23 minutami
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

ŽIVĚ
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 34 minutami
Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Online deník Aktuálně.cz připravil pro žáky a studenty, ale především pro jejich rodiče přehledný souhrn toho, jak bude školní rok ubíhat.
Aktualizováno před 35 minutami
Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Přítomným školákům řekl, že se nemají bát nezdarů a vyzval je, aby si vzájemně pomáhali.
před 1 hodinou
Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů.
před 2 hodinami
Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?
1:51

Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?

Dokument Riefenstahl se dostává pod kůži ženě, která svůj talent věnovala hitlerovské propagandě. Autorka filmu Triumf vůle to však viděla jinak.
Další zprávy