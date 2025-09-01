Začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli špatnému počasí

V departementech Var a Bouches-du-Rhône se během pondělka očekávají silné bouřky a velmi vydatné srážky, které by podle deníku Le Monde mohly dosáhnout 100 až 150 milimetrů. "Vzhledem k tomu, že Středozemní moře je ještě velmi teplé, tak bychom mohli zaznamenat vodní smrště, mini tornáda se silnými poryvy větru či krupobitím," uvedl meteorolog Paul Marquis.
Kvůli velmi nepříznivé předpovědi úřady v obou departementech nařídily odložit otevření škol po letních prázdninách o jeden den. Pozastaven bude i provoz školní dopravy.
"Považujeme to za dobré rozhodnutí vzhledem k oznámeným klimatickým událostem," uvedl místní zástupce odborů učitelů SNUipp-FSU Sébastien Fournier. O moudrém rozhodnutí mluví i zástupce sdružení rodičů FCPE Christophe Merlino. "Už mnoho let FCPE žádá zřízení placeného volna při mimořádných klimatických událostech," uvedl Merlino. Tím by se podle něj mohly snížit komplikace, které vytváří plošné zrušení vyučování.