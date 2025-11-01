V sobotu a v neděli nepojede v Praze metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská

V denním provozu budou v době výluky jezdit náhradní tramvaje XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Balabenka - Divadlo Gong - Nádraží Vysočany - Vysočanská. Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky číslo 12. Mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít také pravidelné tramvaje číslo 3 a 8. Trasy linek číslo 8 a 31 budou v době výluky upraveny.
"Návštěvníky hokejového utkání v neděli 2. listopadu 2025 v O2 Areně upozorňujeme, že povrchová doprava do oblasti O2 Areny je posílena," uvedl dopravní podnik. Od stanice metra Florenc budou jezdit tramvaje v souhrnném intervalu tři minuty, od stanice metra Vysočanská se fanoušci dostanou posílenou autobusovou linkou 152 v souhrnném intervalu 7,5 minuty.
Rekonstrukce stanice Českomoravská začala letos 6. ledna a původně měla trvat zhruba do konce letošního roku. Některé nosné konstrukce stanice však byly v horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice do termínu v prvním čtvrtletí příštího roku.