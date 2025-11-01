Zprávy

V sobotu a v neděli nepojede v Praze metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Mezi stanicemi Florenc a Vysočanská na lince B v sobotu a v neděli nepojede metro, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB nebo tramvaje číslo 3, 8 a 12. Mezi stanicemi Vysočanská a Černý Most bude metro jezdit kyvadlově na jedné koleji, protože v daném úseku nejsou obratové koleje.
Během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje.
Během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje. | Foto: Wikimedia Commons

V denním provozu budou v době výluky jezdit náhradní tramvaje XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Balabenka - Divadlo Gong - Nádraží Vysočany - Vysočanská. Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky číslo 12. Mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít také pravidelné tramvaje číslo 3 a 8. Trasy linek číslo 8 a 31 budou v době výluky upraveny.

"Návštěvníky hokejového utkání v neděli 2. listopadu 2025 v O2 Areně upozorňujeme, že povrchová doprava do oblasti O2 Areny je posílena," uvedl dopravní podnik. Od stanice metra Florenc budou jezdit tramvaje v souhrnném intervalu tři minuty, od stanice metra Vysočanská se fanoušci dostanou posílenou autobusovou linkou 152 v souhrnném intervalu 7,5 minuty.

Rekonstrukce stanice Českomoravská začala letos 6. ledna a původně měla trvat zhruba do konce letošního roku. Některé nosné konstrukce stanice však byly v horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice do termínu v prvním čtvrtletí příštího roku.

 
Mohlo by vás zajímat

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích
Aktuálně.cz Obsah domácí

Právě se děje

před 17 minutami
Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Do Bruselu se po několika letech vrátil spor o názvosloví rostlinných alternativ masa. Jazýčkem na vahách se můžou stát Německo nebo Irsko.
před 45 minutami
Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.
před 45 minutami
Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Denárový poklad z Chýště patří k nejvýznamnějším nálezům mincí v České republice.
před 47 minutami
Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

Česko-americký pár Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová zazářil už před startem Turnaje mistryň.
před 1 hodinou
Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

První velký divácký úspěch zaznamenal koncem 80. let s filmem Medvědi, který režíroval Jean-Jacques Annaud a v němž si zahrál lovce šelem.
před 1 hodinou
Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít
Přehled

Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít

Příběh sériového vraha Pawła Tuchlina alias Škorpiona, který šokoval Polsko svou brutalitou i bizarními projevy.
před 1 hodinou
Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí.
Další zprávy