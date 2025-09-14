V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Podle analýzy realitního portálu Reas.cz, kterou má ČTK k dispozici, jsou ceny bytů v centru Prahy o čtvrtinu vyšší než ve střední části Brna. V Plzni bylo možné za stejné peníze koupit byty dva. Lokalita je podle Reas jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tržní cenu nemovitosti.
Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti. Podle analýzy byty prodávané v pražském centru jsou v průměru až o dvacet metrů čtverečních větší než v okolních čtvrtích a mají tak okolo osmdesáti metrů čtverečních. Naproti tomu Brno a Plzeň vykazují vyrovnanější rozložení velikosti bytů, standardně kolem šedesáti metrů čtverečních.
Byty v historickém centru Prahy, tedy v lokalitách jako Josefská nebo Jindřišská ulice, se v prvním pololetí 2025 prodávaly v průměru za 167 tisíc korun za metr čtvereční, což je o desítky procent více než v širším centru či na okrajích, jako jsou Praha 9 a Prosek. V bytě na Proseku se prodávalo za 133 tisíc korun, například v Libni pak za 148 tisíc korun.
"Bydlení v historickém centru Prahy je dnes pro většinu lidí prakticky nedostupné. Při průměrné ceně 167.000 korun za metr čtvereční a velikosti bytu 80 metrů čtverečních se pořizovací cena běžně pohybuje přes 13 milionů korun, přičemž nebereme v potaz jeho stav, vybavení a další faktory. V Brně a Plzni jsou rozdíly mezi centrem a okrajem výrazně menší, takže tam kupující nemusí řešit tak zásadní kompromis mezi lokalitou a cenou," řekl ředitel a spoluzakladatel Reas.cz Michal Makoš.
V okolí centra Brna, tedy například na třídě Kapitána Jaroše a u parku Lužánky, se v prvním pololetí 2025 byty prodávaly za zhruba 103 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco v širším centru, jako je ulice Křenová nebo kolem Slovanského náměstí se ceny pohybovaly nad 110 tisíc korun za část plochy. Nejdráže bylo podle analýzy v Masarykově čtvrti, a v ulicích Biskupská a Barvičova. Tam ceny činily přibližně 130 tisíc korun za metr čtvereční.
Plzeň se oproti Praze a Brnu podle analýzy vyznačuje podstatně nižšími cenami bytů a malými rozdíly mezi žádanými a okrajovými lokalitami. V průměru se byty v Plzni prodávaly za 69 tisíc až 76 tisíc korun za metr čtvereční, a to i v centrálních částech či atraktivních čtvrtích.
Například ceny v centru města v okolí Mikulášského náměstí byly srovnatelné s okrajovými částmi Doubravka a Bolevec. Ani nejlukrativnější plzeňské adresy pak podle dat Reas nepřevyšovaly celoměstský průměr cen.