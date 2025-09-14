Zprávy

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Praze byl v prvním pololetí výrazný rozdíl mezi cenami bytů v centru a na okraji města. Byty v historickém centru hlavního města se prodávaly až o 25 procent za metr čtvereční dráž než v okrajových částech. Rozdíl cen mezi jednotlivými lokalitami je například také v Brně, v Plzni tak velký rozdíl není.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle analýzy realitního portálu Reas.cz, kterou má ČTK k dispozici, jsou ceny bytů v centru Prahy o čtvrtinu vyšší než ve střední části Brna. V Plzni bylo možné za stejné peníze koupit byty dva. Lokalita je podle Reas jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tržní cenu nemovitosti.

Související

Sociální podporu bere i rodina s 50 tisíci korun čistého. To brzy skončí

Předseda lidovců Marian Jurečka v ulicích Starého Města, kde zval lidi na podvečerní lidoveckou debatu

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti. Podle analýzy byty prodávané v pražském centru jsou v průměru až o dvacet metrů čtverečních větší než v okolních čtvrtích a mají tak okolo osmdesáti metrů čtverečních. Naproti tomu Brno a Plzeň vykazují vyrovnanější rozložení velikosti bytů, standardně kolem šedesáti metrů čtverečních.

Byty v historickém centru Prahy, tedy v lokalitách jako Josefská nebo Jindřišská ulice, se v prvním pololetí 2025 prodávaly v průměru za 167 tisíc korun za metr čtvereční, což je o desítky procent více než v širším centru či na okrajích, jako jsou Praha 9 a Prosek. V bytě na Proseku se prodávalo za 133 tisíc korun, například v Libni pak za 148 tisíc korun.

"Bydlení v historickém centru Prahy je dnes pro většinu lidí prakticky nedostupné. Při průměrné ceně 167.000 korun za metr čtvereční a velikosti bytu 80 metrů čtverečních se pořizovací cena běžně pohybuje přes 13 milionů korun, přičemž nebereme v potaz jeho stav, vybavení a další faktory. V Brně a Plzni jsou rozdíly mezi centrem a okrajem výrazně menší, takže tam kupující nemusí řešit tak zásadní kompromis mezi lokalitou a cenou," řekl ředitel a spoluzakladatel Reas.cz Michal Makoš.

V okolí centra Brna, tedy například na třídě Kapitána Jaroše a u parku Lužánky, se v prvním pololetí 2025 byty prodávaly za zhruba 103 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco v širším centru, jako je ulice Křenová nebo kolem Slovanského náměstí se ceny pohybovaly nad 110 tisíc korun za část plochy. Nejdráže bylo podle analýzy v Masarykově čtvrti, a v ulicích Biskupská a Barvičova. Tam ceny činily přibližně 130 tisíc korun za metr čtvereční.

Plzeň se oproti Praze a Brnu podle analýzy vyznačuje podstatně nižšími cenami bytů a malými rozdíly mezi žádanými a okrajovými lokalitami. V průměru se byty v Plzni prodávaly za 69 tisíc až 76 tisíc korun za metr čtvereční, a to i v centrálních částech či atraktivních čtvrtích.

Například ceny v centru města v okolí Mikulášského náměstí byly srovnatelné s okrajovými částmi Doubravka a Bolevec. Ani nejlukrativnější plzeňské adresy pak podle dat Reas nepřevyšovaly celoměstský průměr cen.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
42 fotografií
Aktuálně.cz Obsah ekonomika

Právě se děje

před 10 minutami
Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Zdeněk Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
před 30 minutami
“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Temná detektivka propletená množstvím motivů, včetně paralel s Danteho Peklem, se navzdory očekávání stala kasovním trhákem.
před 53 minutami
Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila.
před 1 hodinou
Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Donald Trump nebyl s útokem spokojen.
před 1 hodinou
Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
před 1 hodinou
V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti.
před 2 hodinami

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
Prohlédnout si 42 fotografií
Alfa Romeo prakticky utekla hrobníkovi z lopaty - a může za to především Junior. Ten nasbíral za první půlrok přes 45 tisíc objednávek a jen v Evropě tak Italové rostli o 33 procent.
Základ auta je stejný jako u Jeepu Avenger nebo Fiatu 600, ovšem změna designu dělá divy a příbuznost by hledal jen málokdo.
Další zprávy