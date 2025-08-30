V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

ČTK ČTK
před 15 minutami
V italských Dolomitech v pátek zahynul horolezec z České republiky. Podle místních médií 53letý muž spadl z výšky 80 metrů, když spolu se svým krajanem měl v plánu vylézt na horu Ortler, nejvyšší vrchol Tyrolska.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Martina Podhůrská

Podle italského serveru ildolomiti.it měli muži v plánu přenocovat v horské chatě Prayer a následující den vystoupit na vrchol. Jeden z nich dorazil k chatě dříve a když zjistil, že kolega s ním není, zalarmoval záchranáře. Kvůli špatnému počasí a snížené viditelnosti však pátrací akce musela být v pátek večer přerušena.

Související

Český turista se zřítil na výletě v italských Dolomitech. Pád nepřežil

záchranářské cvičení

V sobotu ráno pátrání pokračovalo a do akce se zapojil i vrtulník vybavený technikou pro lokalizaci signálu mobilních telefonů. Během průzkumu bylo tělo horolezce nalezeno u paty strmé stěny. Muž sklouzl ze stezky a zabil se.

 
Mohlo by vás zajímat

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu
Aktuálně.cz Obsah Dolomity neštěstí horolezectví

Právě se děje

před 15 minutami
V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

Italské Dolomity si vyžádaly další oběť. V pátek tam podle místních médií zahynul český horolezec.
Aktualizováno před 23 minutami
Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Pokud by se sněmovní volby konaly v srpnu, tak by je podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů.
před 35 minutami
Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Cíl iniciativy SOS SOCDEM je jasný: svolat po volbách mimořádný sjezd strany a na něm odvolat současné vedení v čele s Janou Maláčovou a zvolit nové.
před 49 minutami
Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Karolína Muchová je na letošním US Open pátým zástupcem českého tenisu v osmifinále. Vloni a předloni došla v New Yorku mezi nejlepší čtyřku.
před 52 minutami
Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Jablonec se v tabulce české ligy minimálně do večera posunul na druhé místo. Po sedmi kolech má čtyři výhry a tři remízy.
před 1 hodinou
10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

Tři slova věty "Wir schaffen das!" se stala symbolem uprchlické krize a Angele Merkelové vynesla obdiv, kritiku i otevřenou nenávist.
před 1 hodinou
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

ŽIVĚ
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Mladou Boleslaví a Slavií Praha.
Další zprávy