Zprávy

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Hlasování ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko německá média označují za první test pro kancléře Friedricha Merze a jeho vládu, která nastoupila v květnu. Očekává se, že výrazně posílí Alternativa pro Německo (AfD), kterou v květnu civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
Německý kancléř Friedrich Merz pronáší úvodní projev na konferenci velvyslanců na německém ministerstvu zahraničí v Berlíně, Německo, 8. září 2025.
Německý kancléř Friedrich Merz pronáší úvodní projev na konferenci velvyslanců na německém ministerstvu zahraničí v Berlíně, Německo, 8. září 2025. | Foto: Reuters

Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se zde velká města jako Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev bude moci 13,7 milionu voličů.

Související

Zákaz AfD podporuje přes 40 procent Němců. Ale stejně velká část zákaz strany odmítá

Německo protest volby AfD

Už proto mají podle německých médií volby zvláštní vypovídací hodnotu a jsou prvním testem spokojenosti s vládou kancléře Merze, který z této spolkové země pochází. Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.

Komentátoři přesto upozorňují, že volby budou odrážet náladu ve společnosti čtyři měsíce po nástupu nové vlády. Průzkumy předpovídají souhrnné vítězství Merzových křesťanských demokratů (CDU), na druhé příčce by se měla umístit sociální demokracie (SPD).

Podle průzkumů ale sociální demokraté výrazně ztratí ve prospěch AfD. Krajně pravicová strana by mohla posílit v někdejších baštách levice, kterou bývalo kdysi hornické a průmyslové Porúří. Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než patnácti procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.

Strana AfD slavila v poslední době řadu úspěchů. Před rokem zvítězila v zemských volbách v Durynsku a těsně na druhém místě skončila v Sasku a Braniborsku. V únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů, skončila na druhém místě a posléze se stala nejsilnější opoziční stranou. Zda získá křeslo starosty některého z velkých měst v Severním Porýní-Vestfálsku, ale není jasné. Rozhodnout by se případně mohlo v druhém kole voleb za dva týdny.

Dnešní hlasování zakončí letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
42 fotografií
Aktuálně.cz Obsah zahraničí

Právě se děje

před 10 minutami
Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Zdeněk Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
před 30 minutami
“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Temná detektivka propletená množstvím motivů, včetně paralel s Danteho Peklem, se navzdory očekávání stala kasovním trhákem.
před 53 minutami
Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila.
před 1 hodinou
Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Donald Trump nebyl s útokem spokojen.
před 1 hodinou
Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
před 1 hodinou
V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti.
před 2 hodinami

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
Prohlédnout si 42 fotografií
Alfa Romeo prakticky utekla hrobníkovi z lopaty - a může za to především Junior. Ten nasbíral za první půlrok přes 45 tisíc objednávek a jen v Evropě tak Italové rostli o 33 procent.
Základ auta je stejný jako u Jeepu Avenger nebo Fiatu 600, ovšem změna designu dělá divy a příbuznost by hledal jen málokdo.
Další zprávy