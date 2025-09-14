Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se zde velká města jako Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev bude moci 13,7 milionu voličů.
Už proto mají podle německých médií volby zvláštní vypovídací hodnotu a jsou prvním testem spokojenosti s vládou kancléře Merze, který z této spolkové země pochází. Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
Komentátoři přesto upozorňují, že volby budou odrážet náladu ve společnosti čtyři měsíce po nástupu nové vlády. Průzkumy předpovídají souhrnné vítězství Merzových křesťanských demokratů (CDU), na druhé příčce by se měla umístit sociální demokracie (SPD).
Podle průzkumů ale sociální demokraté výrazně ztratí ve prospěch AfD. Krajně pravicová strana by mohla posílit v někdejších baštách levice, kterou bývalo kdysi hornické a průmyslové Porúří. Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než patnácti procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.
Strana AfD slavila v poslední době řadu úspěchů. Před rokem zvítězila v zemských volbách v Durynsku a těsně na druhém místě skončila v Sasku a Braniborsku. V únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů, skončila na druhém místě a posléze se stala nejsilnější opoziční stranou. Zda získá křeslo starosty některého z velkých měst v Severním Porýní-Vestfálsku, ale není jasné. Rozhodnout by se případně mohlo v druhém kole voleb za dva týdny.
Dnešní hlasování zakončí letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.