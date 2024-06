Expert označil největší problém Prahy: V Česku obvykle čekáme na průs*r a pak se řeší

"Praha se desítky, stovky let proměňuje a postupně se vrstvila. V nějaký moment tady ale zavládlo přesvědčeni, že už je hotová a nemá se na to sahat. S tím se teď trochu bojuje," říká šéf IPR Ondřej Boháč o českém hlavním městě. To se dlouhodobě potácí mezi vizemi těch, kteří ho chtějí měnit, územními plány i zdlouhavým schvalováním. "Neumíme plynule reagovat na dobu," dodává.

Spotlight Aktuálně.cz - Ondřej Boháč | Video: Tým Spotlight