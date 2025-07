USA jsou před uzavřením několika obchodních dohod, tvrdí Trumpův ministr

Americká administrativa se blíží k uzavření několika obchodních dohod. Zprávu potvrdil americký ministr financí Scott Bessent. Bez zmíněných kontraktů by 9. července by začala platit vyšší cla.

Několik významných dohod by mohlo být oznámeno v nadcházejících dnech, uvedl šéf americké státní kasy. Indická televize CNBC-TV18 předtím uvedla, že do úterý by mohla být uzavřena předběžná obchodní dohoda mezi USA a Indií, obě země ale zřejmě budou jednat i po 9. červenci.

Bessent v televizi CNN řekl, že prezident Donald Trump rozešle dopisy také asi 100 menším zemím, se kterými Spojené státy moc neobchodují. V dopise je upozorní, že budou čelit vyšším celním sazbám, které byly nejprve stanoveny 2. dubna a poté pozastaveny do 9. července.

"Prezident Trump rozešle dopisy některým našim obchodním partnerům a v nich jim sdělí, že pokud s tím nepohnou, 1. srpna se jim jako bumerang vrátí celní sazby z 2. dubna. Myslím si tedy, že velmi rychle uvidíme spoustu dohod," řekl Bessent.

Trump od lednového nástupu do úřadu rozpoutal globální obchodní válku, která zasáhla finanční trhy a přiměla centrální banky zavádět opatření na ochranu svých ekonomik, mimo jiné i prostřednictvím dohod s USA a dalšími zeměmi.

Trump 2. dubna oznámil desetiprocentní základní celní sazbu a k tomu tzv. reciproční cla pro většinu zemí světa, v některých případech tyto dodatečné sazby dosahovaly až 50 procent. Zpráva znejistila finanční trhy a přiměla amerického prezidenta k pozastavení všech sazeb kromě základního desetiprocentního cla na 90 dní, konkrétně do 9. července, aby poskytl více času na jednání o dosažení dohod.

Bessent ale odmítl, že by 1. srpen byl novým termínem pro jednání. "My říkáme, že ten den se to stane. Pokud chcete věci urychlit, tak do toho. Pokud se chcete vrátit ke staré sazbě, je to vaše volba," řekl ministr ve vysílání CNN.

Trump opakovaně uvedl, že Indie je blízko podpisu dohody. Vyjádřil také naději, že by mohlo být dosaženo dohody s Evropskou unií, dohodu s Japonskem ale zpochybnil. Thajsko se na poslední chvíli snaží vyhnout 36procentnímu clu tím, že nabízí větší přístup na trh pro americké zemědělské a průmyslové zboží a zároveň zvyšuje nákupy amerických energetických zdrojů a letadel Boeing, uvedla agentura Bloomberg.

Trump zaváděl cla už za svého prvního funkčního období a jeho nástupce v úřadu Joe Biden některá z nich zachoval, jiná ještě zavedl. Trump dlouhodobě říká, že Spojené státy mají se zbytkem světa abnormálně vysoký obchodní deficit mimo jiné proto, že některé země využívají nedovolených subvencí či jiných postupů, jimiž zvýhodňují své firmy, a deformují tak volný trh.