Silnice na polské hranice přes Harrachov se ráno kvůli silnému sněžení uzavře kamionům

Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů bude od středy od 07:00 uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska. Důvodem je očekávané silné sněžení doprovázené větrem, informoval Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," uvedl Šén. Cestáři předpokládají, že silnice pro nákladní auta zůstane uzavřená do středečního odpoledne.

autor: ČTK | před 4 hodinami

