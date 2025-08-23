Zprávy

Rebelie, co pobaví. Vývojářské „partyzány“ honí ochranka i mezi návštěvníky veletrhu

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Viet Tran Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek, Viet Tran
před 2 hodinami
Gamescom je velkolepá herní akce, kde se točí miliony. Ale zatímco velká studia staví obří stánky, malí vývojáři ukazují, že stačí jen batoh, noťas a odvaha oslovit správného člověka. Kuráž jim rozhodně chybět nesmí, protože zatímco oni loví v davech herní novináře, kteří by jim pomohli zpropagovat jejich sen, oni samotní už jsou v hledáčku místních strážců pořádku.
Krotitelé bossů - Vývojářské partyzány honí ochranka | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Oficiální cesta na Gamescom 2025 v Kolíně nad Rýnem vede přes drahé stánky a krátké spoty, za které je třeba zaplatit tisíce dolarů. Nezávislá indie scéna ale dokazuje, že na velké show se dá zazářit i jinak - s obyčejnou vstupenkou v kapse. Někteří tvůrci přicházejí jako běžní návštěvníci a mezi davy hledají herní novináře. Když se poštěstí, vytáhnou notebook a nadšeně představují své projekty přímo v rušných zákoutích veletrhu.

A i když občas zasáhne ochranka, která se snaží tyto "partyzánské" prezentace krotit, vývojáři se vždy znovu vracejí. Jejich nadšení je totiž nakažlivé a mezi obřími stánky působí jako osvěžující kontrast. Nakonec to celé připomíná spíš úsměvnou hru na schovávanou, která k veletržnímu shonu tak nějak neodmyslitelně patří.

Celý díl podcastu Krotitelé bossů si můžete pustit zde:

Krotitelé Bossů - Gamescom 2025 | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross, Viet Tran
 
