Rebelie, co pobaví. Vývojářské „partyzány“ honí ochranka i mezi návštěvníky veletrhu

Oficiální cesta na Gamescom 2025 v Kolíně nad Rýnem vede přes drahé stánky a krátké spoty, za které je třeba zaplatit tisíce dolarů. Nezávislá indie scéna ale dokazuje, že na velké show se dá zazářit i jinak - s obyčejnou vstupenkou v kapse. Někteří tvůrci přicházejí jako běžní návštěvníci a mezi davy hledají herní novináře. Když se poštěstí, vytáhnou notebook a nadšeně představují své projekty přímo v rušných zákoutích veletrhu.
A i když občas zasáhne ochranka, která se snaží tyto "partyzánské" prezentace krotit, vývojáři se vždy znovu vracejí. Jejich nadšení je totiž nakažlivé a mezi obřími stánky působí jako osvěžující kontrast. Nakonec to celé připomíná spíš úsměvnou hru na schovávanou, která k veletržnímu shonu tak nějak neodmyslitelně patří.
