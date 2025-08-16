Přívalové povodně v Pákistánu mají už přes 300 obětí

Nejvíce obětí úřady zaznamenaly v okresech v severozápadní horské provincii Chajbar Pachtunchvá na hranicích s Afghánistánem, kde zemřelo 307 osob. Nejméně devět mrtvých je hlášeno z pákistánské části Kašmíru, zatímco v jedné z vesnic v indické části tohoto regionu zahynulo 60 obyvatel a 80 dalších se stále pohřešuje. Většinu obětí smetla velká voda, zavalily trosky zřícených domů nebo je zasáhl elektrický proud.
V sobotu ráno místního času pokračovaly pátrací práce s cílem vyprostit těla pohřbená pod troskami, čehož se účastnily dvě tisícovky záchranářů. Práci jim ale komplikoval silný déšť, sesuvy půdy a zablokované silnice.
Pákistán, s 255 miliony obyvatel pátá nejlidnatější země na světě, je jedním z nejzranitelnějších států co se dopadů klimatických změn týče. Úřady varovaly, že deště v příštích dvou týdnech ještě zesílí.