Zprávy

Přívalové povodně v Pákistánu mají už přes 300 obětí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Počet obětí přívalových povodní v Pákistánu vzrostl na více než 320 za posledních 48 hodin, uvedly podle agentury AFP místní úřady. V pátek hlásily 160 mrtvých. Desítky obětí živlu jsou také v sousední Indii, kde se nadále pohřešuje nejméně 80 lidí.
Záchranář hledá přeživší při povodních v Pákistánu.
Záchranář hledá přeživší při povodních v Pákistánu. | Foto: Reuters

Nejvíce obětí úřady zaznamenaly v okresech v severozápadní horské provincii Chajbar Pachtunchvá na hranicích s Afghánistánem, kde zemřelo 307 osob. Nejméně devět mrtvých je hlášeno z pákistánské části Kašmíru, zatímco v jedné z vesnic v indické části tohoto regionu zahynulo 60 obyvatel a 80 dalších se stále pohřešuje. Většinu obětí smetla velká voda, zavalily trosky zřícených domů nebo je zasáhl elektrický proud.

V sobotu ráno místního času pokračovaly pátrací práce s cílem vyprostit těla pohřbená pod troskami, čehož se účastnily dvě tisícovky záchranářů. Práci jim ale komplikoval silný déšť, sesuvy půdy a zablokované silnice.

Pákistán, s 255 miliony obyvatel pátá nejlidnatější země na světě, je jedním z nejzranitelnějších států co se dopadů klimatických změn týče. Úřady varovaly, že deště v příštích dvou týdnech ještě zesílí.

 
