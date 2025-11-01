Zprávy

Pozor, za rohem číhá Zeman. Nový český horor z prostředí sněmovny baví internet

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 1 hodinou
Co kdyby se zasedací sál parlamentu po půlnoci změnil v temný labyrint, kde číhají oživlé politické sliby? Přesně s touhle představou přichází nová česká hra Sněmovna od vývojáře Richarda Harašíma. Satirický horor z prostředí Poslanecké sněmovny spojuje politickou realitu s absurditou a mrazivým humorem.
Krotitelé bossů - Snemovna | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Hráč se ocitá v noci ve Sněmovně - doslova. Jeho úkolem je najít deset "pravých" politických slibů rozmístěných v kancelářích českých poslanců, zatímco se musí vyhýbat karikaturám známých politiků, kteří budovu střeží a snaží se vás "unést" a zahltit svými nesplnitelnými sliby. Podle tvůrce mají lokace odpovídat skutečnému rozložení sněmovních prostor a s každým pokusem se mění i rozmístění předmětů a nepřátel, takže žádné dva průchody nebudou stejné.

Projekt vzniká v rámci české nezávislé herní scény a už teď budí pozornost v zahraničí. Kombinuje vizuální styl klasických hororů s ironickým pohledem na domácí politiku a Česko jako takové, protože ve hře jde najít třeba chleba s řízkem, ikonické ponožky v sandálech, milované pivo nebo zpropadené bitcoiny. Hra je zatím dostupná v demoverzi na platformě Steam, kde si ji mohou hráči vyzkoušet zdarma.

Sněmovna cílí nejen na fanoušky hororových her, ale i na ty, kdo mají rádi společenskou satiru s nadhledem. Předběžné ohlasy mluví o překvapivě funkční kombinaci černého humoru a zábavně děsivé atmosféry, která dokáže vystihnout frustraci z české politiky způsobem, jaký by asi žádný zákonodárce raději neschválil.

 
