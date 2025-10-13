Oblačné dny vystřídají slunečné, o víkendu přijde v noci mráz

"Říjen se všeobecně charakterizuje jako měsíc, na který připadá nejmenší počet vydaných hydrometeorologických výstrah. Prozatímní průběh října to jen potvrzuje," uvedli meteorologové na facebooku. "Před námi je další, z pohledu počasí, nudný týden," doplnili. Předpověď neočekává žádné výrazné změny, přičemž se budou střídat dny se zvětšenou oblačností a slabými srážkami a dny relativně slunečné a téměř beze srážek.
"Očekávané množství srážek bude z pohledu týdne podnormální až normální, přičemž většinou spadne od jednoho do pěti milimetrů, o něco více lze očekávat na horách, kde v maximech může ojediněle napršet do deset milimetrů," píše se v předpovědi.
Teploty se přes den budou pohybovat většinou mezi devíti až 14 stupni Celsia. Noční teploty budou záviset na oblačnosti. Ve dnech s velkou oblačností bude od pěti do deseti stupňů Celsia, při malé oblačnosti pak od jednoho do šesti stupňů. V závěru týdne ranní teploty poklesnou k nule.
V pondělí se objeví občasné přeháňky, ale během dne bude oblačnost ubývat. Teploty se vyšplhají maximálně na 16 stupňů, chladněji bude na severovýchodě území. Na horách se teploty dostanou nejvýše k osmi stupňům. V úterý bude do 14 stupňů s oblačnou až zataženou oblohou, ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější a nad 1200 metrů nad mořem i sněhové.
Ve středu se oblačnost postupně rozpadne a stejně jako ve čtvrtek bude polojasno. Noční teploty mohou po oba dny při celonočním vyjasnění klesnout k nule.
O víkendu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se ale vyjasní. Přes den teplota nepřekročí 13 stupňů. Nejnižší noční teploty postupně klesnou až na minus dva stupně.