Oblačné dny vystřídají slunečné, o víkendu přijde v noci mráz

před 2 hodinami
V nadcházejícím týdnu se budou v Česku střídat oblačné dny s těmi polojasnými až slunečnými. Mnoho srážek nebude. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 14 stupňům Celsia. Ke konci týdne klesnou noční teploty k nule. Od víkendu už může v noci mrznout. Informoval o tom v pondělí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: iStock

"Říjen se všeobecně charakterizuje jako měsíc, na který připadá nejmenší počet vydaných hydrometeorologických výstrah. Prozatímní průběh října to jen potvrzuje," uvedli meteorologové na facebooku. "Před námi je další, z pohledu počasí, nudný týden," doplnili. Předpověď neočekává žádné výrazné změny, přičemž se budou střídat dny se zvětšenou oblačností a slabými srážkami a dny relativně slunečné a téměř beze srážek.

"Očekávané množství srážek bude z pohledu týdne podnormální až normální, přičemž většinou spadne od jednoho do pěti milimetrů, o něco více lze očekávat na horách, kde v maximech může ojediněle napršet do deset milimetrů," píše se v předpovědi.

Teploty se přes den budou pohybovat většinou mezi devíti až 14 stupni Celsia. Noční teploty budou záviset na oblačnosti. Ve dnech s velkou oblačností bude od pěti do deseti stupňů Celsia, při malé oblačnosti pak od jednoho do šesti stupňů. V závěru týdne ranní teploty poklesnou k nule.

V pondělí se objeví občasné přeháňky, ale během dne bude oblačnost ubývat. Teploty se vyšplhají maximálně na 16 stupňů, chladněji bude na severovýchodě území. Na horách se teploty dostanou nejvýše k osmi stupňům. V úterý bude do 14 stupňů s oblačnou až zataženou oblohou, ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější a nad 1200 metrů nad mořem i sněhové.

Ve středu se oblačnost postupně rozpadne a stejně jako ve čtvrtek bude polojasno. Noční teploty mohou po oba dny při celonočním vyjasnění klesnout k nule.

O víkendu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se ale vyjasní. Přes den teplota nepřekročí 13 stupňů. Nejnižší noční teploty postupně klesnou až na minus dva stupně.

 
