Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

před 1 hodinou
Česko čeká v pátek mrazivé ráno, přes den bude slunečno, odpolední teploty se budou, stejně jako dnes, pohybovat většinou kolem deseti stupňů. O víkendu se mírně oteplí, v sobotu večer ale od západu začne pršet, neděle už bude sychravá. Celý víkend bude podle meteorologů větrný. Vyplývá to z informací na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnešní maximální teploty očekávají meteorologové kolem deseti stupňů, tedy zhruba o šest stupňů níže, než bývá na začátku října obvyklé, odpovídat budou spíše konci října. Během dne bude převažovat velká oblačnost a hlavně v Čechách se přechodně objeví místní přeháňky, na hřebenech hor může znovu sněžit.

"Pátek už bude většinou slunečný, ale s velmi chladným, na mnoha místech i mrazivým, ránem. Odpolední teploty se od dnešních lišit příliš nebudou, stále jen kolem deseti stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ.

V sobotu ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy, i mrznoucí. Během dne bude podle meteorologů od západu přibývat oblačnost a večer v západní polovině Čech místy zaprší. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia, v Čechách až 17 stupňů.

Neděle bude zatažená až oblačná, na většině území bude pršet. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové mezi devíti až pěti stupni Celsia, nejvyšší denní teploty mezi 11 až 15 stupni, na jihu Moravy až 17 stupni Celsia.

 
