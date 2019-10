O víkendu se po mrazivém konci pracovního týdne oteplí, bude ale pršet

Ve čtvrtek a pátek se v noci ochladí pod bod mrazu. Z pátku na sobotu do Česka postoupí teplá fronta, která k nám přivede teplejší vzduch z jihu a jihozápadu. Víkend bude díky tomu teplejší, teploty by měly stoupat v sobotu k 16 stupňům a v neděli ještě o stupeň výš. Srážky a přeháňky se však během víkendu budou vyskytovat na celém území republiky.

Ve čtvrtek bude převážně jasno, na Českomoravské vrchovině a na jihu Čech postupně zataženo s nízkou oblačností. Teploty se budou pohybovat od 4 do 8 stupňů Celsia, na horách kolem 1 stupně. V noci pak teploty klesnou na -1 až -5 stupňů.

V pátek bude jasno až polojasno, místy s nízkou oblačností nebo i mrznoucí mlhou. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 6 do 10 stupňů Celsia, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 1 stupně. V noci se ochladí na -1 až -5 stupňů.

V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, později odpoledne a večer by srážky měly ustávat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 8 do 12 stupňů Celsia, v Čechách až do 16 stupňů. V noci teploty klesnou na 1 až 5 stupňů.

V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území přeháňky či občasný déšť. Mírně se oteplí na 13 až 17 stupňů Celsia, na severozápadě kolem 11 stupňů. Po půlnoci teploty klesnou na 4 až 8 stupňů.

Pondělí bude většinou oblačné, přechodně i polojasné. Místy je nutno počítat s přeháňkami a občasným deštěm. Rtuť teploměrů bude ukazovat nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v noci 4 až 8 stupňů.

Ve zbytku pracovního týdne bude převážně oblačno, místy se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Teploty od 8 do 13 stupňů Celsia. V noci pak teploty budou klesat na 2 až 7 stupňů.