Česko má za sebou nejchladnější ráno letošního léta, na řadě míst mrzlo

před 2 hodinami
Nedělní ráno bylo v Česku nejchladnější v letošním létě. Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než 30 let má nové srpnové minimum, na zhruba polovině padl rekord pro 24. srpen. Někde klesly teploty pod nulu, přízemní mráz meteorologové zaznamenali hlavně na západě a jihu Čech a na Českomoravské vrchovině. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Chladno bude podle něj i v pondělí ráno.
"Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes nejčastěji mezi šest a dva stupně Celsia," uvedli v neděli ráno meteorologové.
"Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes nejčastěji mezi šest a dva stupně Celsia, jen na pár místech bylo tepleji. Nejvyšší teploty zůstaly v centru Prahy, na jihu Moravy a pak na Javornicku a Osoblažsku. V těchto místech se pohybovaly kolem sedmi stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ. Naopak nejchladněji bylo podle něj v typických horských mrazových lokalitách.

Mrzlo například na Šumavě, v Krušných a Orlických horách. Rovné minus čtyři stupně ukázal teploměr na šumavském Březníku a v Jelení v Krušných horách, o desetinu stupně tepleji bylo v Rolavě na Sokolovsku. Na všech těchto stanicích, které ale měří méně než 30 let, to byl nejstudenější 24. srpen. Na Sněžce bylo vůbec nejchladněji v celém srpnu, meteorologové tam zaznamenali minus 1,3 stupně Celsia, stanice Poštovna tam ale měří zatím jen 14 let.

Skutečný dlouhodobý rekord má Deštné v Orlických horách, kde dnešních minus 0,4 stupně Celsia překonalo i minimum za celý srpen z roku 1987. Nové srpnové minimum hlásí například také Dyjákovice na Znojemsku s 5,5 stupně Celsia, Temelín na Českobudějovicku se 4,7 stupně, Velichovky na Náchodsku s 3,5 stupně, Liberec s 1,1 stupně a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku s 0,7 stupně Celsia.

"Pondělní ráno bude pravděpodobně taky chladné," uvedl ČHMÚ. Očekává teploty nejčastěji mezi osmi a třemi stupni Celsia a ojediněle opět i přízemní mrazíky.

 
