Česko má za sebou nejchladnější ráno letošního léta, na řadě míst mrzlo

"Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes nejčastěji mezi šest a dva stupně Celsia, jen na pár místech bylo tepleji. Nejvyšší teploty zůstaly v centru Prahy, na jihu Moravy a pak na Javornicku a Osoblažsku. V těchto místech se pohybovaly kolem sedmi stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ. Naopak nejchladněji bylo podle něj v typických horských mrazových lokalitách.
Mrzlo například na Šumavě, v Krušných a Orlických horách. Rovné minus čtyři stupně ukázal teploměr na šumavském Březníku a v Jelení v Krušných horách, o desetinu stupně tepleji bylo v Rolavě na Sokolovsku. Na všech těchto stanicích, které ale měří méně než 30 let, to byl nejstudenější 24. srpen. Na Sněžce bylo vůbec nejchladněji v celém srpnu, meteorologové tam zaznamenali minus 1,3 stupně Celsia, stanice Poštovna tam ale měří zatím jen 14 let.
Skutečný dlouhodobý rekord má Deštné v Orlických horách, kde dnešních minus 0,4 stupně Celsia překonalo i minimum za celý srpen z roku 1987. Nové srpnové minimum hlásí například také Dyjákovice na Znojemsku s 5,5 stupně Celsia, Temelín na Českobudějovicku se 4,7 stupně, Velichovky na Náchodsku s 3,5 stupně, Liberec s 1,1 stupně a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku s 0,7 stupně Celsia.
"Pondělní ráno bude pravděpodobně taky chladné," uvedl ČHMÚ. Očekává teploty nejčastěji mezi osmi a třemi stupni Celsia a ojediněle opět i přízemní mrazíky.