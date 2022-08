Česko čeká slunečný týden, pršet bude výjimečně. O víkendu se vrátí třicítky

Obloha nad Českem bude tento týden převážně jasná až polojasná. Více mraků by mělo být ve čtvrtek a v pátek na východě země. Případné přeháňky budou jen ojedinělé. O víkendu se ale teploty vrátí ke 30 stupňům Celsia, vyplývá z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Od úterý do čtvrtka se budou nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 22 až 28 stupni. Mírně nižší budou na severovýchodě Česka, kde se zřejmě dostanou maximálně na 25 stupňů. V pátek se teploty vyšplhají nejvýše k 28 stupňům a chladněji - do 25 stupňů - bude tentokrát na jihozápadě země.

"Východ a severovýchod území ve čtvrtek a v pátek částečně ovlivní tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry," uvádí meteorologové. Čtvrtek proto bude na východě Česka až oblačný a mraky mohou přinést ojedinělé přeháňky.

Také v pátek má pršet a v následujících dnech se mohou ojediněle objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty se ale v sobotu přiblíží k tropickým 30 stupňům Celsia a na přelomu tohoto a příštího týdne mohou vystoupat až na 32 stupňů.

Až do konce srpna pravděpodobně vydrží teplé počasí. Ochlazení přinese až přelom srpna a září. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V nejbližších čtyřech týdnech ale meteorologové neočekávají nezvyklé teplotní výkyvy. "Celkově bude období od 8. srpna do 4. září teplotně normální," uvedli meteorologové. Teploty se tak budou zřejmě pohybovat kolem dlouhodobých průměrů pro toto období roku.