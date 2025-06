Nejantiekologičtější výrok pronesl šéf strany Motoristé sobě. Trumfl i Babiše

Nejvíce antiekologický výrok loni pronesl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Myslí si to porotci ankety Zelená perla, kterou organizuje spolek Děti Země. Macinka v anketě zvítězil výrokem, že by bylo pro stranu "zajímavým projektem odideologizovat ministerstvo životního prostředí".

Obsadil i druhé místo 30. ročníku ankety. Třetí se umístil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Výsledky ankety dnes novinářům představil Miroslav Patrik ze spolku Děti Země.

Lidé poslali do ankety 35 výroků od 19 lidí, do finále postoupilo 18 výroků od 12 lidí. Z 92členné komise hlasovalo 80 lidí, mezi nimiž jsou ekologové, vědci či publicisté. Macinku vybrali na první místo za odpověď na otázku serveru iDnes.cz, jaké ministerstvo by předsedu strany Motoristé sobě zajímalo nejvíce. "Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic," řekl předseda strany.

Podle ekologa a člena komise Mojmíra Vlašína je výrok problematický nejen s ohledem na agresivní tón, tedy že poteče zelená krev, ale také kvůli mylné představě o fungování MŽP. "Nepracují tam žádní zelení aktivisté nebo členové strany Zelení. Jsou tam v ideálním případě odborníci a představa vítěze, že se tam shromažďují ekologičtí aktivisté, je naivní a trapná. MŽP je naopak v několika směrech vnímáno v negativním slova smyslu," řekl.

Vítězný výrok získal 160 bodů. Na druhém místě se pak se 147 hlasy umístil rovněž Macinka, když pro iDnes.cz pronesl, že "představa, že je možné klima na Zemi ovlivňovat nebo stabilizovat, je naivní, falešná a nevědecká."