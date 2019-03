V cestě stojí plot. Skočit pod vlak je těžší, když musí člověk přelézt překážku

← Nejsi sám

“Byl jsem v krizi, zdrcený stresem, nedostatkem spánku a přehnaným pitím alkoholu. Blízká železniční trať vypadala v tu chvíli lákavě,“ popisuje Jiří, kde se u něj vzaly sebevražedné myšlenky. „I teď mám koleje po ruce, co jsem plánoval předtím, můžu udělat kdykoliv,“ připomíná devětadvacetiletý muž, že možnost zabít se je pořád blízko.

Zbavit se tím utrpení vypadá v krizi snadněji než jít a vyhledat pomoc. A koleje za domem to Jiřímu připomínají. Redakce jeho identitu zná, protože chtěl ale zůstat v anonymitě, jeho jméno je pozměněné.

V Česku se podle údajů Správy železniční dopravní cesty zabije skokem pod vlak 20 procent sebevrahů. Je to drastický způsob, nevyžaduje ale velké přípravy ani plány. Podle expertů z britské Univerzity v Nottinghamu je takhle impulzivní až čtvrtina sebevražd.

Zastavit člověka na cestě ke kolejím, přimět ho se ještě jednou zamyslet a od sebevraždy upustit mohou přitom i jednoduché bariéry. Dokládají to nejen odborné studie, ale i konkrétní příklady z praxe, jako jsou třeba zábrany postavené v tokijském metru.

Ztížit sebevrahům přístup k železničním tratím plánují odborníci i v Česku. Vůbec poprvé vzniká projekt, který má kritická místa najít a navrhnout na nich postavení bariér. Mezitím se budují na jiných rizikových místech.

Ukázkovým příkladem je Nuselský most v Praze. Podle odhadů z něj za 40 let, co stojí, skočily zhruba tři stovky lidí, přesné statistiky ale neexistují. Od roku 2007 jsou na něm téměř tři metry vysoké zábrany, které se od té doby pokusilo přelézt jen pár jedinců.

„Jejich úspěšnost se ale nedá měřit ani doložit přesnými čísly. Sebevražd sice významně ubylo, nikdo však nezkoumal, jestli jich nepřibylo na jiných mostech v okolí,“ upozorňuje Petr Winkler z Národního ústavu pro duševní zdraví.