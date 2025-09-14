Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Televize CNN Prima News upozornila v létě na jeho novou žádost. Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě. Mluvčí mosteckého okresního soudu Šárka Tampová ČTK sdělila, že rozhodnutí bude vyhlášeno pravděpodobně 17. září. Jednání se uskuteční videokonferenčně, média budou mít přístup do videokonferenční jednací síně.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal osmačtyřicetiletý invalidní muž, kterého na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.
O čtyři měsíce později zavraždil dvanácti bodnými ranami nožem devětašedesátiletého náhodného známého. Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.
Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v České republice. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.