Zprávy

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

ČTK ČTK
před 10 minutami
Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu v září 1988. Popraven měl být v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud trest změnil na doživotí.
Foto: Shutterstock

O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Televize CNN Prima News upozornila v létě na jeho novou žádost. Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě. Mluvčí mosteckého okresního soudu Šárka Tampová ČTK sdělila, že rozhodnutí bude vyhlášeno pravděpodobně 17. září. Jednání se uskuteční videokonferenčně, média budou mít přístup do videokonferenční jednací síně.

Související

"Věznici řídili vězni, ne dozorci." Becker popsal drsné příběhy z pobytu za mřížemi

Boris Becker

Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal osmačtyřicetiletý invalidní muž, kterého na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.

O čtyři měsíce později zavraždil dvanácti bodnými ranami nožem devětašedesátiletého náhodného známého. Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.

Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v České republice. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.

 
Mohlo by vás zajímat

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
42 fotografií
Aktuálně.cz Obsah zajímavosti auto

Právě se děje

před 10 minutami
Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Zdeněk Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
před 30 minutami
“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Temná detektivka propletená množstvím motivů, včetně paralel s Danteho Peklem, se navzdory očekávání stala kasovním trhákem.
před 53 minutami
Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila.
před 1 hodinou
Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Donald Trump nebyl s útokem spokojen.
před 1 hodinou
Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
před 1 hodinou
V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti.
před 2 hodinami

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
Prohlédnout si 42 fotografií
Alfa Romeo prakticky utekla hrobníkovi z lopaty - a může za to především Junior. Ten nasbíral za první půlrok přes 45 tisíc objednávek a jen v Evropě tak Italové rostli o 33 procent.
Základ auta je stejný jako u Jeepu Avenger nebo Fiatu 600, ovšem změna designu dělá divy a příbuznost by hledal jen málokdo.
Další zprávy