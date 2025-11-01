Na severu Itálie zahynulo pod lavinou pět německých horolezců

Mluvčí záchranné služby uvedl, že s jistotou nepřežili ani dva původně pohřešovaní. Už předtím média psala o třech obětech, kterými jsou dva muži a jedna žena. Dva další alpinisté utrpěli zranění, informace o jejich závažnosti podle agentury APA zatím nejsou k dispozici.
Skupinu alpinistů podle italské horské záchranné služby strhla lavina při výstupu v Ortlerských Alpách. Neštěstí se stalo pod vrcholem hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmořské výšce kolem 3200 metrů. Alpinisté zasažení lavinou se pokoušeli zdolat severní stěnu vrcholu.
Do záchranné operace se zapojili dobrovolníci, horská služba a také dva vrtulníky pohotovostní zdravotnické služby.