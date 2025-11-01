Zprávy

Na severu Itálie zahynulo pod lavinou pět německých horolezců

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko-Horní Adiže) na severu Itálie dnes zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden, nad níž se neštěstí stalo.
Foto: Reuters

Mluvčí záchranné služby uvedl, že s jistotou nepřežili ani dva původně pohřešovaní. Už předtím média psala o třech obětech, kterými jsou dva muži a jedna žena. Dva další alpinisté utrpěli zranění, informace o jejich závažnosti podle agentury APA zatím nejsou k dispozici.

Skupinu alpinistů podle italské horské záchranné služby strhla lavina při výstupu v Ortlerských Alpách. Neštěstí se stalo pod vrcholem hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmořské výšce kolem 3200 metrů. Alpinisté zasažení lavinou se pokoušeli zdolat severní stěnu vrcholu.

Do záchranné operace se zapojili dobrovolníci, horská služba a také dva vrtulníky pohotovostní zdravotnické služby.

 
Mohlo by vás zajímat

Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

Festivalu dokumentů Ji.hlava vyhlásil nejlepší filmy: Čas do zásahu a Stříbro

Festivalu dokumentů Ji.hlava vyhlásil nejlepší filmy: Čas do zásahu a Stříbro

Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje
Aktuálně.cz Obsah zahraničí počasí

Právě se děje

před 31 minutami
Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

Cestu zatím oficiálně nepotvrdil ani Washington, ani Damašek.
Aktualizováno před 43 minutami
Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství v činohře obdrželi Dana Syslová a Ladislav Frej.
před 45 minutami
Festivalu dokumentů Ji.hlava vyhlásil nejlepší filmy: Čas do zásahu a Stříbro

Festivalu dokumentů Ji.hlava vyhlásil nejlepší filmy: Čas do zásahu a Stříbro

Nejlepší letošní dokument z české produkce porota označila za skutečnou poctu dokumentárnímu filmu a kaleidoskop kolektivní paměti.
před 1 hodinou
Na severu Itálie zahynulo pod lavinou pět německých horolezců

Na severu Itálie zahynulo pod lavinou pět německých horolezců

Skupinu alpinistů podle italské horské záchranné služby strhla lavina při výstupu v Ortlerských Alpách.
Aktualizováno před 1 hodinou
Krejčího "Vlci" zůstali po další ráně na dně. Schick a spol. neměli na Bayernu šanci

Krejčího "Vlci" zůstali po další ráně na dně. Schick a spol. neměli na Bayernu šanci

Wolverhampton s Ladislavem Krejčím má v anglické Premier League po deseti kolech jen dva body. Proti Fulhamu hrál téměř hodinu v deseti.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová se v Rijádu s americkými soupeřkami nepáraly. Polka vyhrála za 61 minut, reprezentantka Kazachstánu dokonce za 58.
před 2 hodinami
Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Po třech ligových remízách v řadě Slavia porazila Baník 2:0. Ostravané v Edenu udrželi bezbrankovou první půli, pak už tlaku sešívaných neodolali.
Další zprávy