Marty Pohl "zbořil" česká kina: Zkouším, co ještě projde. Nechutnosti mě fascinují

Nová komedie Martyho "Řezníka" Pohla Na plech boduje v kinech a i sám autor přiznává, že takový úspěch asi nikdo nečekal. "Dělali jsme to hlavně pro fanoušky předchozích filmů, ale takový úspěch jsme nikdy neměli. Mladí lidé na to chodí do kina jako na událost," popisuje své dojmy v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

