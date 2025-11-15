Zprávy

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kandidát do čela ODS Martin Kupka plánuje získat před lednovým volebním kongresem přesvědčivou podporu jednotlivých regionálních organizací. Počátkem týdne dostal nominaci v Ústeckém kraji, oslovil své spolustraníky na všech oblastních jednáních svého Středočeského kraje a chystá se jednat i s kolegy v ostatních krajích.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz v lednu 2025
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz v lednu 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Jedním z cílů Kupky je otevřít ODS novým lidem. Pokud podle něj mají občanští demokraté do budoucna přečíslit hnutí ANO, rodící se vládní koalici a uspět v komunálních volbách v příštím roce, je třeba přizvat na kandidátky zajímavé osobnosti, respektované autority, které jsou zároveň schopny oslovit různé skupiny lidí. Jména ale nespecifikoval.

Programově chce oslovit nejen pravicové voliče, ale i ty ve středu politického spektra. "Chceme zároveň rozběhnout, pokud uspěji, registraci příznivců tak, aby tohle byla cesta k občanským demokratům. Dalším takovým důležitým krokem bude využívat všechny moderní nástroje komunikace - a to opravdu intenzivně od první chvíle," popsal. Počítá se vznikem stranického televizního kanálu na platformě YouTube. Postupovat chce po vzoru dalších stran, a to i v zahraničí.

Plánuje také vytvořit stínovou vládu s tím, že úkolem stínových ministrů bude kolem sebe shromáždit kvalitní a živé týmy lidí, jak zevnitř ODS, tak zvenku. "Špičky oborů v jednotlivých oblastech budou vytvářet to, co Česká republika má zvládnout za reformy v oblasti školství, zdravotnictví, veřejných financí," řekl.

Moderní pravice musí podle něj také rozumět nejnovějším nástrojům, moderním technologiím a mít tak sílu přispět k posílení důležitých moderních oborů s vysokou přidanou hodnotou. Koho by si představoval do nejužšího týmu ve vedení ODS, nechtěl Kupka předjímat.

"V ODS funguje soutěž, troufnu si tvrdit, že teď na všechny role ve vedení ODS opravdu bude větší počet uchazečů, než kolik je počet jednotlivých místopředsedů členů vedení. A je to dobře. Říkáme-li, že konkurence je základní motor pro růst ekonomiky, tak je prostě konkurence a má být i motorem pro zlepšování nabídky ODS," uvedl.

Zatím se vedle Kupky ke kandidatuře do nejvyšší stranické funkce přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Jako o možném kandidátovi na předsedu se spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem končícího premiéra a předsedy strany Petra Fialy.

Fiala, který po prohře vládní koalice Spolu ve sněmovních volbách oznámil, že nebude stranický post obhajovat, zůstane podle Kupky důležitou součástí veřejného života. "V tomto směru bude jistě inspirovat a ovlivňovat to, co se v pravicové části politického spektra bude dít, jaká témata se budou otevírat. Nepochybuju o tom, že se této role zhostí víc než na výbornou," uvedl.

Přípravou lednového kongresu se bude v úterý zabývat širší vedení ODS. Fiala ho svolal ihned po volbách, odehrát by se měl 17. a 18. ledna v pražském hotelu Clarion.

 
