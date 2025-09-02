Obrazem

Neprůstřelný pancíř i čerství humři. Vlak diktátora Kim Čong-una zastavil v Číně

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vystoupil z vlaku v Pekingu, 2. září 2025.
Foto: Reuters
Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
Vůdce KLDR Kim Čong-un v úterý dorazil po železnici do Pekingu. Tam ve středu nad ránem středoevropského letního času proběhne velká vojenská přehlídka k připomínce výročí konce druhé světové války a severokorejský diktátor by se u této příležitosti měl setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Dlouhý obrněný vlak v olivově zelené barvě překypuje luxusem. O tom, jak to vypadá uvnitř či jaké jsou technické údaje, neexistují takřka žádné oficiální informace. Jihokorejská rozvědka tvrdí, že vagony mají speciálně vyztužené stěny a podlahy, aby odolaly silným výbuchům; ve vlaku je pak jídelna, vagon pro hosty, Kimova pracovna a ložnice či vagon pro jednání s ministry a poradci.

Čínská státní tisková agentura Nová Čína o konkrétní podobě napověděla aspoň jednou fotografií, na níž má Kim před sebou notebook, za sebou luxusní dřevěné obležení a státní vlajku své země. Britská televize BBC pak tvrdí, že se ve vlakové restauraci údajně podávají vybraná francouzská vína či čerstvý humr.

Podle světových agentur Kimův vlak dorazil už odpoledne čínského času. Událost potvrdili i sami Severokorejci. "Vážený soudruh Kim Čong-un dorazil do Pekingu, hlavního města Čínské lidové republiky, 2. září v 16:00 (místního času)," uvedl tiskový a informační odbor Ministerstva zahraničí KLDR podle severokorejské tiskové agentury KCNA.

Vzdálenost dlouhou 1300 kilometrů mu podle agentury AFP trvala téměř 24 hodin. Nestává se často, že by Kim vyrazil do zahraničí, teď jej přesvědčila velká vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války. V programu vůdce KLDR je i setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími světovými vůdci.

Agentura KCNA také zmínila, že na pekingském nádraží severokorejského lídra přivítalo několik vysoce postavených členů Komunistické strany Číny, včetně ministra zahraničí či starosty Pekingu.

"S představiteli čínské strany se setkal v příjemné atmosféře. Vyjádřil potěšení, že po šesti letech opět navštíví Čínskou lidovou republiku, a poděkoval soudruhu Si Ťin-pchingovi, čínské straně, vládě a lidu za jejich nadšenou a srdečnou pohostinnost," napsala.

Podle AFP jde teprve o devátou zahraniční cestu Kim Čong-una od jeho nástupu do funkce v roce 2011, předtím naposledy se vypravil v září 2023 do Ruska.

Dění v Číně přitahuje pozornost světových médií už několik dní. Ještě před přehlídkou totiž proběhl summit v přístavním městě Tchien-ťin, který britský The Telegraph nazval "summitem anti-NATO". Tam se spolu zase setkali Si Ťin-pching, indický premiér Nárendra Módí a Vladimir Putin. Vůdci tří největších mocností, které nejsou spojeny se Západem, spolu jeli autem a smáli se jako dobří přátelé.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zakryl vlajkou rakve s padlými vojáky na Ukrajině | Video: Reuters
Prohlédnout si 5 fotografií
 
