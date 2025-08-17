Leninova socha tyčící se nad fjordy: zapomenuté ruské město v zemi NATO

Na první pohled by se mohlo zdát, že Barentsburg leží na území Ruské federace. Ve skutečnosti jde o geopolitickou anomálii: ruské firemní město těžební společnosti Arktikugol se nachází na arktickém souostroví Špicberky, které je součástí Norska, členského státu NATO.
Norská suverenita zde platí od roku 1925, kdy vstoupila v platnost Smlouva o Špicberkách. Ta umožňuje i ostatním signatářům těžit místní nerostné bohatství. V roce 1932 toho využil Sovětský svaz, jehož těžební společnost Arktikugol odkoupila tamější doly od nizozemské společnosti NESPICO, která je uzavřela kvůli hospodářské krizi.
Největší prosperitu osada zažila v 90. letech, kdy měla téměř dva tisíce obyvatel. Dnes jich tu zůstalo méně než 350. Místní nerentabilní důl těží nekvalitní uhlí s vysokým obsahem síry, spalované přímo v místní elektrárně.
Podstatnou část horníků tvořili Ukrajinci, kteří po začátku invaze na Ukrajinu odešli. Stejně tak i někteří liberálně smýšlející Rusové, kteří se přesunuli do 40 kilometrů vzdáleného Longyearbyenu, odkud Norsko Špicberky spravuje.
Vztahy mezi oběma městečky byly přátelštější i během studené války. Dnes se obyvatelé nenavštěvují ani během státních svátků. Jeden z ruských geologů sdělil pro týdeník The Economist, že dříve spolupracoval s polskými, německými a norskými vědci. Dnes už jen s ruskými kolegy.
Arktida se mezitím stává místem rostoucího zájmu světových velmocí a někteří západní zpravodajci se obávají možných problémů v oblasti. Donald Trump i Vladimir Putin se netají ambicemi rozšířit v regionu svůj vliv. Napětí ještě zesílilo poté, co Trump projevil zájem o převzetí kontroly nad Grónskem.
Před třemi lety ruské rybářské lodě typu trawler poškodily komunikační kabel vedoucí stovky kilometrů k pevninskému Norsku. O rok později Kreml označil Norsko za nepřátelský stát a letos na začátku roku obvinil Oslo z porušení Smlouvy o Špicberkách kvůli údajné militarizaci souostroví.
Norsko tato obvinění odmítá a tvrdí, že jedná v souladu s mezinárodním právem. Letos na jaře ale zveřejnilo strategii národní bezpečnosti, která otevřeně uvádí, že kontrolu nad Špicberkami je třeba posílit.
Navzdory ekonomickému úpadku i odlivu obyvatel nemá Rusko v plánu Barentsburg uzavřít. Pro Kreml má osada zvláštní propagandistický, ale možná i vojensko-zpravodajský význam.