před 2 hodinami

Výprava experimentálních archeologů Monoxylon III v Egejském moři mezi 25. květnem a 9. červnem v replice pravěkého plavidla z jednoho kusu dubového kmene úspěšně absolvovala více než 400 kilometrů. Experimentem zjistili, jak dlouhé a jaké trasy šlo na takové lodi zdolat. Tím světu ukázali, jak se mohlo před osmi tisíci lety kolonizovat Středomoří. "Popisky v národním archeologickém muzeu na Krétě začínají tím, že lidé 3000 let před naším letopočtem konali příbřežní plavbu na krátké vzdálenosti, když bylo dobré počasí. My jsme tuto hranici posunuli několik tisíc let do minulosti," říká vedoucí expedice Radomír Tichý.