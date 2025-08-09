Jeruzalém či Galilejské jezero bez davů i front. Prázdný Izrael nabízí jiný zážitek

Válka s Íránem je (alespoň zatím) u konce a do Izraele opět létají aerolinky. Je to příležitost užít si Svaté země bez turistů - pokud vám ovšem nevadí občasný zvuk sirén. Odměnou je ale úplně jiná dimenze návštěvy. V Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, kde normálně čekáte frontu na vstup, se prochází pár návštěvníků. U Zdi nářků se modlí několik skupinek věřících. V Ježíšově rybářské osadě Kafarnaum u Galilejského jezera normálně v dlouhých řadách za sebou parkuje nejméně 80 autobusů, nyní tu jsou tři osobní auta. Prázdnotou zeje i křižácké město Akko na severu země. Nejméně polovina obchodů v jeruzalémském Starém Městě je zavřená a i u těch zbylých jako by jejich prodejci ztratili svůj obvyklý zápal, se kterým křičí na procházející turisty. Zkrátka, pro jen trochu dobrodružnější povahy (kterým navíc nevadí horko) je Izrael nyní ta správná volba!