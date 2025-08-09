Obrazem

Jeruzalém či Galilejské jezero bez davů i front. Prázdný Izrael nabízí jiný zážitek

Tady na vás normálně pokřikují obchodníci, namačkáni v malinkých krámcích jeden vedle druhého. Teď je tu mrtvo a prázdno. Turistů je tak málo, že se nevyplácí otevírat. Ulička v arabské části Starého Města...
Chrám Božího hrobu - jedno z nejposvátnějších míst křesťanství. Zde byl podle Nového zákona ukřižován, pohřben a zmrtvýchvstal Ježíš Kristus. Obvykle tu stojíte frontu na vstup.
Nejlepší pivo v Izraeli? Rozhodně Taybeh! Tenhle malý rodinný pivovar provozují křesťanští palestinští Arabové ve vesnici Tajbe nedaleko Ramalláhu. Jde o první pivovar na palestinských územích, založený roku 1994. Pivovar navštívil i Jásir Arafat.
Jeruzalém nabízí hned vedle sebe svatá místa křesťanství, judaismu i islámu. Když scházíte ke Zdi nářků a Skalnímu dómu, nevyhnete se všudypřítomným samolepkám s fotografiemi rukojmích unesených Hamásem. Zobrazit 40 fotografií
Izrael po skončení války s Íránem zeje prázdnotou, bez davů turistů si tak můžete vychutnat Jeruzalém, Galilejské jezero i Akko.

Válka s Íránem je (alespoň zatím) u konce a do Izraele opět létají aerolinky. Je to příležitost užít si Svaté země bez turistů - pokud vám ovšem nevadí občasný zvuk sirén. Odměnou je ale úplně jiná dimenze návštěvy. V Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, kde normálně čekáte frontu na vstup, se prochází pár návštěvníků. U Zdi nářků se modlí několik skupinek věřících. V Ježíšově rybářské osadě Kafarnaum u Galilejského jezera normálně v dlouhých řadách za sebou parkuje nejméně 80 autobusů, nyní tu jsou tři osobní auta. Prázdnotou zeje i křižácké město Akko na severu země. Nejméně polovina obchodů v jeruzalémském Starém Městě je zavřená a i u těch zbylých jako by jejich prodejci ztratili svůj obvyklý zápal, se kterým křičí na procházející turisty. Zkrátka, pro jen trochu dobrodružnější povahy (kterým navíc nevadí horko) je Izrael nyní ta správná volba! 

