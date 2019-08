před 1 hodinou

Ondřej Lochman (38) projezdil se vzdělávacími projekty celý svět. Pak ho to ale začalo táhnout domů, do rodné vsi Veselá. Obnovil zde zaniklé tradice a popularita ho postupně vynesla až do křesla starosty nedalekého Mnichova Hradiště. Svůj post s přehledem uhájil, když získal téměř dvakrát větší podporu než prve. Voliči ocenili, ze spolek Žijeme pro Hradiště vdechl tomuto městu nový život. Tato galerie je součástí seriálu Aktuálně.cz a Nadace Via o lidech, kteří se pomocí občanské iniciativy dostali až na radnici.