Osm dávek, které zvýší změna životního minima. Stát pomůže více lidem, přesto ušetří

Navýšení mohlo být vyšší - vláda ušetří

Podle zákona se mohou částky valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Vláda je však může upravit i v mimořádném termínu. A to se právě teď stalo.

"K navýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen, a to v podstatě na všech úrovních. Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandemie, nyní je to především válka na Ukrajině," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Navýšení životního a existenčního minima o 10 procent odráží podle něj přibližný nárůst spotřebitelských cen. Ovšem o "přibližný nárůst" jde velmi vzdáleně.

Naposledy se životní a existenční minimum navyšovalo v dubnu 2020, a to o 13,2 procenta. Zohledňoval se tehdy růst cen do konce září 2019. Při současném navyšování by se tedy podle stanovených pravidel měl posuzovat cenový vývoj od října 2019.

Podle údajů statistického úřadu vzrostly od té doby ceny o zhruba 17 procent. Takové mělo být tedy nové navýšení.

Spotřebitelské ceny pravděpodobně dál porostou, vláda zřejmě proto na navýšení životního minima chvátala. Původně se totiž hovořilo o zvýšení této důležité hranice pro výpočet několika dávek až od července letošního roku. To by ale už ze státního rozpočtu šlo na zvýšení životního minima mnohem více peněz.