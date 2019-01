Košík začíná sypat potraviny do papírových sáčků. Chce omezit plastové obaly

Potravinový e-shop Košík.cz začíná rozvážet část potravin v papírových sáčcích. Chce omezit plasty a ve spolupráci s firmou MIWA otestovat, jak jsou lidé připraveni nakupovat zboží bez obalů. Na váhu začíná e-shop rozesílat šedesát druhů sypkých surovin.

Podniky v Česku každý rok vyprodukují 1,2 milionu tun plastového odpadu, což je jedna čtvrtina všech vyrobených plastů. Pětadevadesát procent z těchto obalů je přitom na jedno použití. Košík chce tyto obaly ve svém podnikání omezit a zalíbit se tak zákazníkům, kteří slyší na ekologii.

Svůj plán rozdělil do několika kroků. Nejdříve začne nabízet lidem papírové obaly místo plastových na několik desítek položek svého zboží, následně bude tento sortiment rozšiřovat a posléze přejde na rozvoz zboží v obalech, které půjde opakovaně plnit.

První etapu spouští dnes. Od úterka si tak mohou zákazníci obchodu nechat do papírových sáčků navážit šedesát položek - například luštěniny, rýži, mouku, sušené ovoce, oříšky, vločky nebo těstoviny. Objednané zboží jim budou zaměstnanci e-shopu odsypávat do sáčků ze speciálních zásobníků uložených ve skladu v pražských Horních Počernicích.

Košík očekává, že jako první začnou službu využívat ekologicky zaměření zákazníci, u nichž vybrané položky představují zhruba deset procent jejich objednávek. Sáčky budou moci zákazníci využít v domácnosti ke skladování potraviny, anebo je vyprázdněné vrátit při dalším nákupu kurýrovi. Košík pak zajistí jejich recyklaci.

"Zákazníci mohou samozřejmě vyhodit sáček i do modrého kontejneru na papír, ale výhodou zpětného odběru je to, že zatímco do kontejneru se vyhazuje veškerý papírový odpad a musí se dále třídit, my už to pro recyklační zařízení "předtřídíme" a máme tedy jistotu, že to neskončí na řízené skládce," vysvětluje mluvčí Košíku František Brož.

Na pilotním programu papírových sáčků si Košík bude testovat, kolik zákazníků bude slyšet i na další fázi omezování jednorázových plastů - nakupování do opakovaně využívaných obalů. "Data z projektu nám výrazným způsobem zjednoduší vyjednávání s dalšími partnery o rozšíření portfolia nabízených surovin a do budoucna umožní zavést opakovaně plnitelné obaly s takřka nulovou ekologickou stopou," říká Tomáš Jeřábek, šéf Košík.cz.

Na omezení obalů spolupracuje Košík s technologickou společností MIWA, která vyvíjí systém na prodej a distribuci nebaleného zboží. "Věříme, že do dvou let budeme ve spolupráci s výrobci schopni distribuovat až pětinu potravin v zálohovaných obalech," dodává Jeřábek.

Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost. Z více než 15 000 položek včetně těch z výběrových marketů Delmart a Wine Food mohou vybírat čtyři miliony zákazníků v Praze a středních Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova.

Aktivně rozváží e-shop nákupy pro více než 100 tisíc zákazníků, kteří na něm při jednom nákupu utratí v průměru 1200 až 1500 korun.