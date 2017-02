Lidl končí s "igelitkami". V českých prodejnách budou jen ekologičtější tašky

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

První velký řetězec končí s prodejem igelitových tašek. Lidl je přestane od března nabízet ve všech svých českých prodejnách. Konkurenční Tesco zase dává lidem v e-shopu vybrat, zda nákup chtějí v igelitkách. Řetězce myslí na ekologii.

Praha - Už od začátku března si v Lidlu nenakoupíte do nové igelitové tašky. Řetězec oznámil, že ve všech 233 prodejnách v Česku zcela upustí od prodeje jednorázových "igelitek". Firma tak chce přispět k ohleduplnějšímu chování vůči životnímu prostředí a připojuje se k Lidlu v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Lidl igelitové tašky na rozdíl od jiných řetězců nikdy nerozdával ve svých prodejnách zdarma. I konkurence ale už s touto praxí v minulých letech přestala. Nyní jde Lidl jako první řetězec na tuzemském trhu ještě o krok dál a nebude je nabízet vůbec. Ušetří tak podle vlastních propočtů více než 27 milionů igelitových tašek ročně.

"Igelitové tašky vedou v objemu, v jakém jsou při nákupech nejen v našich prodejnách používány, k obrovskému množství odpadu. Papírové, nebo naopak takové tašky, které můžete používat stále, jsou k životnímu prostředí mnohem šetrnější. Proto od igelitových tašek zcela upouštíme a našim zákazníkům nabídneme ekologičtější alternativy," uvedl generální ředitel firmy Pavel Stratil.

Místo igelitek Lidl nabídne papírové tašky - menší za 2,90 a větší za 4,90 koruny - a takzvanou permanentní tašku z recyklovatelného materiálu za 29,90 koruny.

Konkurenční Tesco na konci ledna zase začalo svým zákazníkům v internetovém obchodě nabízet, zda chtějí nákup doručit v taškách z igelitu, nebo bez nich.

Ve sněmovně pak je návrh zákona, podle kterého od roku 2018 nebude možné v obchodech získat lehké plastové tašky. I když u prodejců potravin už zdarma nejsou většinou nyní, stále je bezplatně rozdávají třeba prodejci oblečení. Bezplatné by měly zůstat tenké sáčky například na pečivo. Cílem úpravy je omezit objem plastového odpadu.

V ČR se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně silnostěnných i tenkých sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Opatření by mělo trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

