Na Primark se stojí fronty i týden od otevření. Od soboty může být uvnitř více lidí

Fronty se před prodejnou Primark v Praze, která je prvním prodejním místem firmy v Česku, tvoří i týden po jejím otevření. Ve čtvrtek odpoledne čekaly na Václavském náměstí ve vyhrazeném prostoru podle zpravodaje ČTK desítky lidí. Společnost vítá, že od soboty bude moci zvýšit povolenou kapacitu a přivítat další zákazníky, řekl oblastní manažer Primarku pro Polsko, Slovinsko a ČR Maciej Podwojski.

Primark svůj první tuzemský obchod umístil do nově postaveného polyfunkčního domu stojícího na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Prodejna se rozkládá ve třech patrech na ploše zhruba 4600 metrů čtverečních. Momentálně v ní může najednou nakupovat 313 zákazníků.

Vláda od soboty upravila opatření pro maloobchod, na jednoho zákazníka nebude připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, ale deset metrů. Primark tak bude moci v jeden čas vpustit do obchodu o přibližně 150 lidí více.

"Investovali jsme značné prostředky do zajištění bezpečnosti našich zákazníků a zaměstnanců, včetně zaměstnanců bezpečnostních služeb, kteří pomáhají například se správou front. Investovali jsme také do vylepšených bezpečnostních opatření v obchodech. Naši zákazníci na tato opatření reagovali velmi dobře a byli velice chápaví," uvedl Podwojski. Nesdělil, kolik zákazníků už do pražského Primarku přišlo.

Otevření Primarku v Praze je podle partnera a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka nejvýznamnějším vstupem nové značky z kategorie rodinné módy a doplňků na tuzemský trh za poslední dvě dekády.

Podobně důležité bylo naposledy podle něj zahájení fungování první prodejny švédské oděvní značky H&M v roce 2003. V souvislosti s otevřením prodejny Primarku eviduje Cushman & Wakefield podle Kotrbáčka vyšší zájem prodejců o maloobchodní prostory v blízkém okolí.

Pražská prodejna Primark je 396. pobočkou značky. Druhou pobočku v ČR plánuje společnost uvést do provozu příští rok v Brně.

