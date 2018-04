Češi řekli, podle čeho si vybírají prodejnu. Slevová spirála zpomaluje, roste důraz na kvalitu

před 33 minutami

Pětina lidí si vybírá prodejnu podle kvality nabízených výrobků. Je to dvakrát víc než před pěti lety. Akční zboží a nízká hladina cen však v hodnotovém žebříčku stále zůstávají výš.

Praha - Češi pomalu mění styl svého nakupování. Přestože shánění akčního zboží je pro ně stále jednou z nejtypičtějších nákupních zvyklostí, postupně se vynořují i jiné hodnotové rysy.

Roste například důraz na kvalitu, čerstvost potravin i jejich původ. Nákupní košík je dražší a je v něm více čerstvých a chlazených potravin než dříve. Mladší ročníky si častěji kupují něco malého na cestu, než aby jezdili na velké nákupy.

Ukázal to průzkum nákupního chování Čechů v roce 2017, který pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR uskutečnila agentura GfK.

Změny chování podporuje fakt, že se Čechům díky růstu ekonomiky daří a dívají se optimisticky do budoucnosti.

V roce 2013 se podle průzkumu dívali na budoucnost tři ze čtyř Čechů pesimisticky a jen 16 procent optimisticky. Loni už mělo temné myšlenky necelých 40 procent lidí, zatímco téměř polovina jich naopak viděla budoucnost příznivě.

"Zákazníci jsou optimističtější, a tím pádem se nebojí více utrácet. S tím souvisí i spotřebitelská důvěra, která dosahuje historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou aktuálně vyšší, než je průměr Evropské unie, a dokonce i Německa," říká Ladislav Csengeri z výzkumné agentury GfK.

Výdaje domácností za takzvané rychloobrátkové zboží (hlavně potraviny, nápoje nebo drogistické zboží) vzrostly meziročně o pět procent, zejména díky inflaci. Hodnota průměrného nákupního košíku i díky tomu stoupla o třináct korun na 241 korun.

Mění se i složení průměrného košíku Jeho největší část představují výdaje za čerstvé a chlazené zboží, které meziročně posílily o procentní bod. Naopak výrobků pro domácí a osobní péči je v košíku méně než dříve.

Mírně roste i podíl privátních značek řetězců - v roce 2016 jejich podíl činil 20,7 procenta, loni to bylo 21,2 procenta. Přesto má Česká republika stále nižší podíl privátních značek než okolní státy s výjimkou Polska.

Češi už tolik zboží nenakupují v promo akcích - slevová spirála tedy ubírá na intenzitě, i když zatím jen pozvolně. Zatímco předloni rodiny zaplatily 46,7 procenta výdajů na rychloobrátkové zboží v promočních akcích, loni to bylo už jen 46 procent.

Podle průzkumu roste počet lidí, kteří si vybírají prodejnu podle kvality nabízeného zboží. "Kvalita potravin, jejich čerstvost a příjemný a pohodlný nákup mají stále větší význam. Koncem roku 2017 si už 20 procent zákazníků vybíralo prodejnu potravin podle kvality výrobků - dvakrát víc než před pěti lety," říká Zdeněk Skála z GfK.

Nejdůležitější je však pro Čechy blízkost prodejny a dále složení nabízených výrobků. Primární je pro ně hlavně to, aby v obchodě našli, co potřebují - nejde tedy nutně o co nejpestřejší sortiment. Na třetím místě jsou pak nabídka akčního zboží a výše nastavených cen. Kvalita a čerstvost jsou v žebříčku rozhodování až na pátém místě.

S rostoucím důrazem na kvalitu se podle Skály mění i role "českého původu" potravin - ten je důležitý již téměř pro dvě třetiny vysokoškoláků.

Mladší lidé mění své nákupní chování i díky změnám v životním stylu. Stále běžnější je jídlo po cestě jako občerstvení, v zaměstnání a podobně. Tomu odpovídá i vyšší podíl nákupů, které jsou zaměřené na konzumaci mimo domov - mezi mileniály dělá takové nákupy přes polovinu lidí.