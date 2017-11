Hello bank zatím nové klienty neláká, soustředí se na převod stovek tisíc lidí z Cetelemu

před 45 minutami

Hello. Ilsutrační snímek. | Foto: Hello bank

Širší veřejnost se o nové bance na českém trhu dozví zřejmě až od prosince, kdy banka spustí reklamní kampaň. Její služby jsou konkurenceschopné.

Praha - Hello bank začne nové klienty výrazně lákat až na úplném konci letošního roku. Do té doby chce pokračovat v převodu zhruba 400 tisíc klientů, které získala ještě jako Cetelem, pod novou značku a do nového internetového bankovnictví. Na dnešním setkání s médii to uvedli zástupci banky.

Hello bank je přejmenovaná úvěrová firma Cetelem, která po získání bankovní licence začala vedle úvěrů a kreditních karet zhruba od poloviny října nabízet také bezplatný bankovní účet nebo spořicí účet se solidním úrokem.

Tato banka z největší francouzské finanční skupiny BNP Paribas v prosinci přijde s reklamní kampaní, která začne lákat nové klienty. Ukáže se například v televizních spotech, detaily o kampani zatím ale zástupci banky neprozrazují.

Masivní příliv nových klientů zatím Hello bank podle Pithartové nepotřebuje. "Chceme se nyní soustředit na převod stávajících klientů pod nové služby," říká.

Konkrétní čísla - kolik stávajících klientů bývalé úvěrové firmy si už zřídilo nový účet nebo kolik nových klientů banka získala poté, co se o jejím působení v Česku začalo psát - ale prozradit nechce. Bližší informace slibují zástupci Hello bank až v prvním čtvrtletí roku 2018, kdy představí střednědobou strategii.

Marketingová šéfka zatím prozradila jen to, že nyní nabízené služby - tedy především půjčky, kreditní karty a jednoduchý běžný účet - zůstanou základem nabídky i dál. Jestli a kdy přibudou třeba i hypotéky, zatím říci nechce.

Cetelem už dříve hypotéky nabízel ve spolupráci s hypoteční bankou Wüstenrot. Je možné, že podobnou spolupráci se třetí stranou Hello bank využije i v budoucnu.

Banka má pobočky v Brně, Ostravě a Praze. Její služby si ale lze objednat i na internetu. Půjčky pak banka nabízí i u svých partnerů přímo v obchodech nebo na e-shopech.

Nabídka služeb Hello Bank snese porovnání s konkurencí. Nezačíná sice se štědrým úrokem na spořicím účtu (jako to při letošním rozjezdu udělal další nováček - Banka Creditas, která lákala na 1,1 procenta), ale i tak patří k těm zajímavějším na trhu.

Hello Bank startuje s běžným účtem zdarma, který zahrnuje odchozí a příchozí platby bez poplatku a tři výběry z jakéhokoliv bankomatu v Česku měsíčně. Každý další je za 30 korun. To je sice už obvyklý standard v Česku, ale na rozdíl od mnoha jiných konkurentů s tím nejsou spojeny žádné jiné podmínky, jako je určitý pravidelný přísun peněz na běžný účet měsíčně nebo využívání platební karty (podrobné porovnání jsme přinesli v tomto přehledu).

Nadprůměrné v porovnání s trhem je úročení na běžném účtu ve výši 0,3 procenta na zůstatek do 100 tisíc korun. Na spořicím účtu je úrok rovněž 0,3 procenta, ale na zůstatek až do 300 tisíc korun. I v tomto případě k tomu nejsou žádné dodatečné podmínky.

U některých bank sice klienti mohou dostat i vyšší úrok, ale ten je spojený právě s konkrétními podmínkami. Například v Air Bank je úrok ve výši jednoho procenta, který je na běžném účtu na částku do 100 tisíc korun, svázaný s povinností zaplatit kartou minimálně pětkrát měsíčně.

Spotřebitelské úvěry Hello Bank prodává se sazbou od 5,9 procenta. Na této úrovni začínají i největší konkurenti, například Moneta Money Bank.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.