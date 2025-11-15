Zprávy

Ekvádor a USA uzavřely dohodu o předávání migrantů a žadatelů o azyl ze třetích zemí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ekvádor a Spojené státy uzavřely dohodu, která umožňuje předávání migrantů a žadatelů o azyl, kteří jsou občané třetích zemí. Uvedla to agentura EFE. Spojené státy do jihoamerické země budou moci přesouvat migranty, kteří čekají na posouzení svých žádostí o pobyt a azyl.
Donald Trump
Donald Trump | Foto: Reuters

Výjimku z této možnosti mají nezletilí, kteří přicestovali do USA bez rodičů. Na základě dohody tak Ekvádor bude přijímat migranty z třetích zemí, kteří čekají na definitivní rozhodnutí o žádosti o pobyt či azyl. Země se zavazuje, že dokud nebude o statusu plně rozhodnuto, nebude migranty deportovat.

Dohoda počítá s tím, že počty předaných lidí budou záležet na "dostupnosti fondů a technických kapacit" obou zemí. Podle agentury EFE se dříve jednalo o tom, že by Ekvádor mohl přebírat až 300 migrantů ročně. Technické detaily programu pro přesun migrantů chtějí země stanovit v dalším textu.

