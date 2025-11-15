Ekvádor a USA uzavřely dohodu o předávání migrantů a žadatelů o azyl ze třetích zemí

Výjimku z této možnosti mají nezletilí, kteří přicestovali do USA bez rodičů. Na základě dohody tak Ekvádor bude přijímat migranty z třetích zemí, kteří čekají na definitivní rozhodnutí o žádosti o pobyt či azyl. Země se zavazuje, že dokud nebude o statusu plně rozhodnuto, nebude migranty deportovat.
Dohoda počítá s tím, že počty předaných lidí budou záležet na "dostupnosti fondů a technických kapacit" obou zemí. Podle agentury EFE se dříve jednalo o tom, že by Ekvádor mohl přebírat až 300 migrantů ročně. Technické detaily programu pro přesun migrantů chtějí země stanovit v dalším textu.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa stojí o hlubší vztahy se Spojenými státy. Prezident například usiluje o to, aby USA umístily v Ekvádoru svou vojenskou základnu. To by podle něj mohlo Ekvádoru pomoci s bojem proti organizovanému zločinu, který v zemi značně vzrostl.
V neděli občané Ekvádoru hlasují v referendu o změně ústavy, která by umožnila znovu umisťovat zahraniční vojenské základny na ekvádorském území.
Podobné dohody v rámci restriktivní migrační politiky prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy uzavírají i s dalšími zeměmi na americkém kontinentu či v Africe.