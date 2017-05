Změny pro řidiče se blíží. Od června přepíšete auto snadněji a servisům bude hrozit nová pokuta

před 55 minutami

Autoservisy musí řidiče od června nově varovat, že například s odstraněným filtrem pevných částic nesmí s autem na silnice. Pokud to neudělají, bude jim hrozit až půlmilionová pokuta. Motoristé budou nově přihlašovat auta na kterémkoliv úřadu obcí s rozšířenou působností.

Praha - Od června budou moci motoristé přihlašovat auta na kterémkoliv úřadu obcí s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která začne platit právě od 1. června.

Její součástí je povinnost autoservisů oznámit majiteli při zásadních zásazích do vozu, například při odstranění filtru pevných částic, že tím vozidlo ztrácí způsobilost provozu. Na setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Povinnost informovat je důležitá proto, že v minulosti se při odhalení podobných změn majitel vozidla často odvolával na to, že je udělali v servisu bez jeho vědomí. "Teď bude existovat dokument o tom, že klient věděl, že jeho vozidlo ztrácí technickou způsobilost," uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Servisy mohou být postiženy až půlmilionovou pokutou za to, že klienty o změnách odporujících řádnému používání vozidla dostatečně neinformovaly.

Další změnou je povinnost fotograficky dokumentovat testy vozidel ve stanicích měření emisí. Podobně se už fotí vozidla při STK, fotografie pak slouží jako důkaz, že vozidlo bylo skutečně fyzicky přítomno na zkušební lince, uvedl Ťok. Stejná povinnost začne do konce roku platit pro emisní měřicí stanice.

Zjednodušením pro motoristy má být možnost nechat úřad přepsat prodané auto na nového majitele bez toho, že by nový majitel k tomu poskytl součinnost. Dosud se museli prodávající a kupující dohodnout a společně do deseti dnů podat žádost na příslušný registr vozidel nebo tak učinit na základě plné moci. Do dokončeného převodu na nového majitele je za majitele považován původní vlastník, kterému tak například mohou chodit pokuty za přestupky, které s jeho vozidlem spáchal jeho nový majitel.

"Všichni, kteří prodávají auto, by se měli takovéto situaci spíše snažit bránit, aby se nestala standardem. Chceme ale lidem vyjít vstříc a tuto možnost jim umožnit, dodal Ťok.