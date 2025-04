"Přesun části výroby do USA byl dobrý krok," pochvaluje si výrobce vinylů GZ Media

Společnost GZ Media, přední výrobce gramofonových desek, považuje přesun části své výroby do USA v dřívějších letech za dobrý krok. V současné situaci to minimalizuje dopady amerických cel. Konkrétní efekt na podnikání nyní společnost nedokáže s ohledem na neustálý vývoj situace určit. Sdělil to generální ředitel společnosti Michal Štěrba.

"Z dlouhodobého hlediska se nyní ukazuje, že jsme udělali správný krok, když jsme již před několika lety přesunuli část výroby do USA, jako největšího trhu s gramofonovými deskami na světě. Tento krok nejenže nyní minimalizuje dopad cel, ale především jsme přesunuli výrobu blíže konečnému zákazníkovi," uvedl Štěrba. Na konci loňského roku spustil provoz závod na výrobu hmoty pro výrobu gramofonových desek v americkém Hohenwaldu, který podporuje závody společnosti v Severní Americe. "Pokračujeme i v našich plánech rozvoje polygrafie v USA. V průběhu druhého čtvrtletí zahájíme provoz našeho výrobního závodu GZ PrintPak ve Wisconsinu, který bude vyrábět obaly se zaměřením na papírové tašky pro prémiové značky," uvedl Štěrba. Související ŽIVĚ Kanada umožní automobilkám vyhnout se odvetným clům na dovoz z USA Zobrazit reportáž Situace s cly se podle něj neustále vyvíjí, proto nyní není lehké definovat dopad na podnikání. Pro společnost je prioritou dodržet smluvní závazky a mít férové vztahy se zákazníky, kteří očekávají dodání výrobků v domluveném termínu i ceně. "Se zákazníky mluvíme otevřeně, i oni si velmi dobře uvědomují složitost situace, která se neustále mění," doplnil Štěrba. Skupina GZ Media zaměstnává téměř 3000 lidí, z toho přes 2000 v Česku. Hlavní výrobní závod má v Loděnici na Berounsku a další provozy v Soběslavi a Hýskově, v Příbrami je dceřiná společnost PBtisk. Dceřiné společnosti jsou i v Kanadě, Francii a ve Spojených státech. Skupina měla za rok 2023 tržby 8,6 miliardy korun, z toho v tuzemsku 5,2 miliardy korun, celosvětově vyrobila 70 milionů desek. Plán výroby i tržeb na rok 2024 byl obdobný, hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní společnost na začátku května.