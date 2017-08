Vítkovice Power Engineering půjdou do konkurzu, rozhodl soud. Mateřská firma je proti

AKTUALIZOVÁNO před 15 hodinami

Při konkurzu by se měl majetek firmy co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele, zatímco při reorganizaci by firma fungovala dál podle plánu, který by schválil soud a věřitelé.

Doporučujeme

Ostrava - Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) půjde do konkurzu. O přeměně z reorganizace rozhodl soud na návrh představenstva firmy. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Mateřská společnost Vítkovice, a. s., se od návrhu představenstva VPE distancovala. Při reorganizaci by firma fungovala dál podle reorganizačního plánu, který by schválil soud a věřitelé. Při konkurzu by se měl majetek firmy co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele. Firma ze skupiny miliardáře Světlíka na sebe podala návrh na konkurz. Překvapila tím "matku" číst článek "Jedním z nejvýznamnějších účinků prohlášení konkurzu je přechod dispozičního oprávnění v nakládání s majetkovou podstatou na insolvenčního správce od okamžiku zveřejnění usnesení o přeměně reorganizace v konkurz, což v podstatě znamená, že se nyní insolvenční správce musí ujmout řízení podniku dlužníka a například ve vztahu k zaměstnancům vystupuje jako jejich zaměstnavatel," sdělil na dotaz ČTK v tiskovém prohlášení insolvenční správce David Vandrovec. Uvedl, že situaci analyzuje a vyhodnocuje už od momentu, kdy představenstvo podalo návrh na konkurz, a spolu s týmem svých poradců nyní hledá nejvhodnější postup v zájmu všech věřitelů. Za základní povinnost přitom považuje co nejrychlejší zamezení vytváření dalších hospodářských ztrát a pohledávek za majetkovou podstatou. VPE nyní podle dostupných informací vytvářejí měsíčně ztrátu v řádu desítek milionů korun. Společnost VPE se zabývá hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřila k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Nyní má 800 zaměstnanců. V úpadku je od loňského srpna. V listopadu věřitelé firmě povolili reorganizaci, lhůta na předložení reorganizačního plánu měla vedení firmy vypršet 14. srpna. Členové představenstva Petr Krupa a Marián Knápek místo toho podali soudu návrh na přeměnu reorganizace na konkurz. Zdůvodnili to tím, že bez finanční a faktické podpory investora, kterým měla být mateřská firma Vítkovice, a. s., není reálné, že by se insolvenci podařilo vyřešit reorganizací. Mateřská firma se od tohoto návrhu distancovala. Uvedla, že investorem pro VPE nikdy být neměla a že podporu firmě naopak zopakovala. Přeměna v konkurz podle dřívějšího vyjádření mluvčí skupiny Evy Kijonkové ohrožuje vstup investorů. "V tuto chvíli nemáme jiný názor než ten, který jsme sdělili. Konkurz podle nás zvyšuje riziko menšího výnosu pro věřitele," uvedla dnes Kijonková. VPE dostala do potíží mimo jiné problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, která dosud nefunguje. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun, řadu z nich ale insolvenční správce popřel. Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Do finančních potíží a úpadku se kromě VPE dostaly ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.

Související