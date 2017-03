V Česku se loni vyrobil nábytek za 45 miliard, roste i kvalita. Dovoz naopak táhnou levnější kusy

před 9 minutami

Výroba roste šest let v řadě. Tržby za prodej i tak ještě nedosáhly předkrizových hodnot. Do Česka se dováží stále více levnějšího a méně kvalitního nábytku. Naopak cena za kilogram vyváženého nábytku roste už pět let.

Praha - Nábytkářské firmy v Česku loni vyrobily zboží za rekordních 44,64 miliardy korun, meziročně o 2,5 procenta více. Tržby za prodej nábytku vzrostly o 2,3 procenta na 35,48 miliardy korun. Na setkání s novináři při příležitosti zahájení veletrhů For Habitat to uvedl tajemník Asociace českých nábytkářů (AČN) Tomáš Lukeš.

"Výroba v Česku je hodně tažená exportem. Je těžké předpovídat, jak se bude chovat koruna po očekávaném ukončení devizových intervencí ČNB. Nicméně zatím máme zprávy, že nábytkáři mají dostatek zakázek. I kdyby koruna výrazně posílila, v krátkodobém horizontu letošního roku nečekáme extrémní dopady," uvedl Lukeš.

Výroba roste šest let v řadě. Tržby za prodej podle Lukeše ještě nedosáhly předkrizových hodnot, v porovnání s rokem 2007 byly o čtyři procenta nižší.

Dovoz nábytku loni vzrostl o 13,4 procenta na 17,9 miliardy korun. Cena za kilogram dovezeného nábytku loni mírně klesla. "To ukazuje, že se sem dováží stále více levnějšího a méně kvalitního nábytku. Naopak cena za kilogram vyváženého nábytku roste už pět let. Je vidět, že čeští nábytkáři jdou s kvalitou nahoru. Na zahraničních trzích si dokážou vyjednat vyšší cenu a prodávat tam zboží s vysokou přidanou hodnotou," uvedl Lukeš.

"Stále platí, že největšími importéry nábytku jsou zejména velké specializované nábytkářské markety," dodal Lukeš. Nejvíce se dovezlo z Polska, Německa, Číny a Slovenska. Podíl Polska a Číny činil dohromady téměř 44 procent. Dynamika růstu dovozu z Číny se ovšem podle Lukeše v porovnání s roky 2014 a 2015 loni zbrzdila.

Vývoz se zvýšil o 9,7 procenta na 27 miliard korun. Téměř třetina připadala na Německo, následovaly Slovensko, Francie a USA. Čeští nábytkáři nejvíce vyváželi části nábytku, jako nohy nebo desky stolu.

Profesní organizace Asociace českých nábytkářů funguje od roku 1997. Sdružuje zhruba stovku členů, 70 procent jsou výrobní firmy, zbytek připadá například na školy.

