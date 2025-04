Frustrovaní spotřebitelé. O změnách balení by měli výrobci informovat, soudí experti

Zmenšování velikosti nebo gramáže potravin přispívá k frustraci českých spotřebitelů, sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Povinnost pro výrobce viditelně označovat zmenšení balení by považoval za krok správným směrem.

Transparentní informování o změně balení podporuje také Potravinářská komora ČR, zároveň ale upozorňuje na to, že většina firem velikosti balení nemění, řekl mluvčí komory Marek Zemánek.

Z dat srovnávače cen potravin Kupi.cz vyplývá, že výrobci nejčastěji zmenšují balení cukrovinek, jako jsou tabulkové čokolády nebo čokoládové tyčinky, slané chipsy, tyčinky, křupky nebo mycí a prací prostředky. "U řady produktů takzvaná smrskflace proběhne bez povšimnutí a veřejnost se o ní dozví až se zpožděním," říká Monika Kopčilová, datová analytička Kupi.cz.

Prouza upozornil, že zmenšování balení je čistě na rozhodnutí výrobce a výrobci v současnosti nejsou povinni podobné změny balení hlásit. "Víme ale, že se týká široké škály značkových produktů. Nejčastěji se jedná o snížení hmotnosti o deset až 20 gramů," uvedl.

Podle Zemánka výrobci ke zmenšení přistupují v reakci na zvyšující se náklady nebo na preference spotřebitelů. Důvodem může být i snaha omezit plýtvání, rozšíření nabídky nebo podpořit zdravější stravovací návyky, dodal. "Nejedná se o systematický přístup ze strany potravinářů v Česku a většina společností velikosti balení nemění," podotkl Zemánek.

Zemánek chápe, že spotřebitelé zmenšení balení mohou vnímat jako neférové jednání, podotkl ale, že pokud by výrobek zdražil, mnozí zákazníci by si zboží nekoupili. Přesto považuje za klíčové lidi o změnách transparentně a jasně informovat. "Aby si mohli uvědomit, co za své peníze opravdu dostávají," řekl.

Férové označování by podpořil také Prouza. "Transparentnost by pomohla snížit frustraci spotřebitelů a přispěla by i k férovější komunikaci na trhu," uvedl.

Podle Kupi.cz se úprava balení loni týkala například oplatek Delissa Orion, jejichž 33 gramové balení bylo v průběhu jara 2024 nahrazeno menší, 30 gramovou verzí. Z dat Kupi.cz vyplývá, že 33 gramové balení oplatek stálo v květnu 2024 průměrně 11,90 koruny, v akcích méně. Letos v březnu pořídili lidé výrobek o 30 gramech průměrně za 13,90 koruny, pokud nebyl v akci.

Dalším příkladem jsou křupky Snack Sticks Bohemia Chips. "Do roku 2015 se prodávaly v 85 gramovém balení, poté došlo k jejich zmenšení na 77 gramů a postupně na 70 gramů. V roce 2024 došlo k dalšímu zmenšení až na 60 gramů," uvedla Kopčilová. Loni na jaře zaplatili lidé za 70 gramové balení křupek 29,90 koruny, letos v březnu stálo o deset gramů menší balení 30,90 koruny, v akci 19,50 koruny.

V předchozích letech podle Kupi.cz přešly na menší balení také žvýkačky Orbit, kečup Heinz nebo prostředek na nádobí Jar. "Výjimkou je například nedávno medializovaná čokoláda Milka, kde to výrobce oznámil předem. V tomto případě jsme v Kupi.cz zaznamenali v daném období také nárůst počtu slevových akcí na čokolády této značky," dodala Kopčilová.