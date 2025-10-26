Ekonomika

Studie: V Česku letos přibylo 24 620 podnikatelů, meziročně téměř pětkrát více

Za tři čtvrtletí letošního roku v ČR přibylo 24.620 podnikatelů, což je meziročně téměř pětkrát více. Podnikání zahájilo 63 240 lidí. Naopak 38 620 jich činnost ukončilo, což byl proti roku 2024 výrazný pokles.
Vyplývá to z analýzy společnost CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

"Pouze v září se počet podnikatelů zvýšil o 5163, což je doposud nejvíce za jeden měsíc v letošním roce. Výrazně vyšší čistý přírůstek počtu podnikatelů na trhu za devět měsíců letošního roku způsobil hlavně značně nižší počet lidí, kteří podnikání ukončili. Proti stejnému období loni jich bylo o 36 procent méně. Tempo růstu počtu podnikatelů na trhu se letos dostalo na úroveň let 2020 a 2021, tedy před období povinného zavedení datových schránek," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Letos se proti prvním devíti měsícům roku 2024 počet nových podnikatelů snížil o čtyři procenta. Necelá pětina z nich činnost zahájila v Praze, na trh zde vstoupilo 11.674 podnikatelů. Ve Středočeském kraji činnost zahájilo 8612 lidí a v Jihomoravském kraji 7016.

Počet nových podnikatelů meziročně klesl ve 12 ze 14 krajů, nejvíce v Pardubickém kraji, v Jihočeském kraji a v Praze. Počet vzniklých podnikatelských oprávnění se zvýšil pouze v Olomouckém a v Karlovarském kraji. Meziročně se do konce září počet zaniklých oprávnění snížil ve všech krajích.

Nejvíce lidí v prvních třech čtvrtletích zahájilo podnikání ve stavebnictví, následně ve zpracovatelském průmyslu a pouze o něco méně lidí začalo podnikat v profesních, vědeckých a technických činnostech. Proti období od ledna do konce září loňského roku se počet nových podnikatelů nejrychleji zvýšil ve vodním hospodářství. Nejvíce se naopak počet vzniklých podnikatelů meziročně snížil ve zdravotní a sociální péči, a to o pětinu.

Podíl podnikatelů, kteří v prvních devíti měsících skončili a na trhu působili do pěti let včetně, se podstatně zvýšil. Tvořili téměř čtvrtinu všech zaniklých podnikatelských oprávnění. Přitom ještě v roce 2023 byl jejich podíl pět procent. Zčásti za tím může být i obcházení zákona o spotřebitelském úvěru, protože ten se na podnikatele nevztahuje. Nejvíce podnikatelů, kteří činnost letos ukončili, fungovalo na trhu stejně jako v předchozích obdobích 31 a více let.

Více než polovina podnikatelů, kteří na trh vstoupili letos, byli lidé ve věku od 18 do 30 let. Jejich podíl na zaniklých oprávněních byl mnohem nižší. Opačně tomu bylo u lidí ve věku 61 a více let. V důsledku toho se rychle zvyšoval počet podnikatelů ve věku 18 až 30 let a počet podnikatelů 51 let nebo starších se naopak poměrně prudce snižoval.

 
