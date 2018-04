Stát loni přislíbil investiční pobídky za téměř 11 miliard korun. Většina šla do výroby

před 49 minutami

Češko podpořilo investice v souhrnné výši téměř 45 miliard korun. Počet nových pracovních míst, která by firmy měly v budoucnu vytvořit, dosáhl 8260.

Praha - Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 74 projektů investorů. Celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy Kč, drtivá většina šla na výrobní projekty. Stát tak podpořil investice v souhrnné výši téměř 45 miliard korun. Počet nových pracovních míst, která by firmy měly v budoucnu vytvořit, dosáhl 8260. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest.

Celkové počty dojednaných investic v ČR, tedy včetně těch, u nichž společnosti nepožádaly o investiční pobídky, zveřejní agentura později.

Většina pobídek šla do výroby. Na podporu technologických center či center strategických služeb agentura přislíbila 160 milionů korun, všechny tři investice směřovaly do Brna. Šlo o projekty firem Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic, Honeywell International a Infosys Limited.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní připravuje novelu zákona o investičních povídkách tak, aby je v budoucnu dostávali hlavně investoři s vyšší přidanou hodnotou. "Materiál by měl jít do vlády už letos v červnu," řekl ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO).



Podle CzechInvestu projekty podpořené investičními pobídkami ve zpracovatelském průmyslu obsahují vyšší přidanou hodnotu i teď. "Téměř veškeré tyto společnosti dělají v rámci výroby výzkum i vývoj, nežádají o něj ale samostatně do pobídek. Zhruba 15 procent příjemců investiční pobídky intenzivně a cca 45 procent příjemců částečně spolupracuje s vysokými školami nebo výzkumnými institucemi v ČR," uvedla ředitelka odboru podpory investičních projektů CzechInvestu Marcela Kolveková. U zhruba 40 procent investorů přispěly investiční pobídky k podpoře aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.



Nejvyšší pobídku, až 502 milionů korun, mají obdržet firmy Labe Wood a Karsit Automotive. První jmenovaná plánuje investovat 2,7 miliardy korun do výstavby pily ve Štětí. Labe Wood obdržela rozhodnutí o příslibu investiční pobídky již v červnu 2014, ale projekt neuskutečnila. Na stejný projekt firma získala příslib pobídky znovu loni v březnu, tentokrát s vyššími investičními náklady.

Chystaná továrna společnosti Karsit Automotive ve Dvoře Králové nad Labem na výrobu autodílů má vytvořit 230 nových pracovních míst. Nový závod za 2,7 miliardy korun firma potřebuje proto, že její výrobní kapacita přestává stačit poptávce.



Nová šéfka CzechInvestu Silvana Jirotková minulý týden řekla, že stát si musí začít vybírat technologicky vyspělé zahraniční investice, které mají návaznost na Průmysl 4.0 a přinášejí přidanou hodnotu. "Měli bychom se odklonit od toho, lákat investice pouze kvůli počtu pracovních míst, ale měli bychom se zaměřit na to, aby pracovní místa byla kvalifikovaná," uvedla. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nedávno uvedl, že státní agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly sloučit.



Pobídky mají formu slevy na dani z příjmů firem, hmotné podpory na pracovní místo, hmotné podpory na školení a rekvalifikaci či hmotné podpory na pořízení dlouhodobého majetku. Mezi podporované oblasti patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. Od července 2014 je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech pro velké podniky 25 procent, u středních firem 35 procent a u malých 45 procent.