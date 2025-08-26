Ekonomika

Soud schválil návrh na prodej huti Liberty Ostrava společnostem Martina Peciny

před 25 minutami
Insolvenční soud schválil návrh insolvenčního správce Šimona Petáka ze společnosti TP Insolvence na prodej zkrachovalé huti Liberty Ostrava firmám SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna, které patří někdejšímu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Prodej musí schválit ještě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Foto: Ondřej Stratilík

"Uvedený návrh na povolení spojení posuzujeme ve zjednodušeném řízení, to je však nyní přerušeno, protože Úřad si vyžádal od navrhovatele doplňující informace a čeká na jejich doručení," sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Pecinovy společnosti za celý závod nabídly 3,01 miliardy korun. Návrh insolvenčního správce v červenci schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Mluvčí insolvenčního správce Michal Štefl tehdy řekl, že na nového majitele by podnik mohl být převedený na podzim.

"Insolvenční správkyni (TP Insolvence) se ukládá podat insolvenčnímu soudu zprávu o zpeněžení uvedeného majetku z majetkové podstaty bez zbytečného odkladu poté, kdy k němu dojde. Současně insolvenční správkyně předloží insolvenčnímu soudu kopii písemností, které budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo," napsal v usnesení soudce David Stošek.

Štefl už dříve uvedl, že varianta prodeje hlavního závodu spolu s koksovnou byla podle znaleckého posudku i ekonomických analýz výhodnější pro majetkovou podstatu a tedy i vyšší uspokojení věřitelů. "Současně se díky prodeji touto formou podařilo zachovat přibližně 2500 pracovních míst a zachovat provoz huti," uvedl Štefl.

Huť se zadlužila a skončila v konkurzu

Slezská huť patřící Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu. Jiný zájemce o koupi huti než Pecina nebyl.

V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu.

 
