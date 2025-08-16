Radí i Okamurovi, teď navíc ovládne ostravské hutě. Co s kolosem bude, není jasné

Celkem 26 zaměstnanců muselo poslední červencový den dorazit do budovy ředitelství. Tam jim personalistka oznámila, že v Nové huti musí skončit. Podle informací ostravských odborářů šlo o jeden z prvních kroků budoucího vlastníka zkrachovalého podniku.
Jak totiž vyplývá ze zápisu z 31. července, ukončení pracovních poměrů prý proběhlo "na žádost kupujícího". "Propouštění bylo součástí plánu optimalizace pracovních kapacit a organizačních změn, které odpovídají současnému stavu a směřování společnosti," reaguje Michal Štefl, mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Ostrava.
"Nebyly dodrženy veškeré zákonné podmínky ohledně projednání, čehož si je strana zastupující zaměstnavatele vědoma," komentoval to, podle zápisu z poslední schůze základní organizace, Petr Slanina, šéfodborář v hutích.
Jde tak zřejmě o vůbec první hmatatelný krok Martina Peciny, budoucího majitele Nové huti. Ten se se svými dvěma firmami SPV NH Koksovna a SPV NH Ostrava jako jediný zájemce ovládl zkrachovalou fabriku.
Prodej chátrajícího ocelářského gigantu za celkových 3,01 miliardy korun schválil věřitelský výbor padlé hutě v polovině července. Jinou možnost ostatně ani neměl, nikdo další nabídku na odkup závodu nepodal.
"Nechce narušit transparentnost procesu"
Poslední tisícovky zaměstnanců v podniku podle zjištění deníku Aktuálně.cz tíží i kolektivní smlouva - už za několik dnů totiž končí její mzdová část. Ani tuhle věc však nemůžou projednat s Pecinou nebo jeho lidmi. Insolvenční správce jim proto zatím určil jako tu správnou osobu krizového manažera Radka Dvořáka.
"S žádostí o setkání jsme už oslovili i Martina Pecinu," reaguje Roman Bečica, předseda odborové organizace v ostravských ocelárnách. "Odepsal nám ale, že nechce narušit transparentnost probíhajícího procesu, a tak se s námi do doby, než převzetí hutí schválí soud a antimonopolní úřad, nesejde," popisuje Bečica. Tyto formální kroky by měly proběhnout letos na podzim.
A u Peciny neuspěl s prosbou o rozhovor ani reportér deníku Aktuálně.cz. Na frýdecké adrese uvedené v obchodním rejstříku jej nezastihl. A když se mu pak ozval na telefon, Pecina rozhovor odmítl a položil mu to.
Socdem se už k němu nezná, SPD spolupracuje
Není tak zjevné, za čí peníze a pro koho bývalý ministr vnitra v úřednických vládách ostravské hutě kupuje. V červenci jen mnohoznačně pro web iRozhlas.cz uvedl, že finálním vlastníkem chátrajícího podniku bude fond s dosud neznámými investory, kteří pak prý rozhodnou, co bude s hutěmi - a také samotným Pecinou - dál.
Jeho role je zajímavá i proto, že zůstává stále politicky činným. Byť není na volební kandidátce žádné strany, k některým má velmi blízko. Letos v březnu třeba server Novinky.cz napsal, že Pecina radí sociálním demokratům Jany Maláčové s energetikou.
"Socdem spolupracuje s mnoha inspirativními odborníky, s nimiž má podobný pohled na některá témata. A bývalý náměstek ministra průmyslu, šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo dvojnásobný ministr vnitra Martin Pecina mezi ně určitě patří," prohlásila tehdy Adriana Hanušová, mluvčí strany.
Nicméně když ji reportér deníku Aktuálně.cz s dotazem na Pecinu oslovil nyní, jeho roli už popsala jinak: "Pan Pecina není poradce pro energetiku Sociální demokracie. Na (březnové) programové konferenci vystupoval jako host, který o energetice má informace. Stejně jako generál Zuna či bývalá diplomatka Filipi."
Kromě sociální demokracie má Martin Pecina dlouhodobě blízko k Tomiu Okamurovi a jeho SPD. Už v říjnu 2023 jej strana představila jako svého odborníka na bezpečnost a migraci. "S panem Pecinou dále spolupracujeme na externí úrovni," reaguje teď Lenka Čejková, mluvčí SPD.
Hubáček, Strnad a Pecina
Pecinovy další kroky v Nové huti budou zajímavé i proto, že se tam už nyní několik miliardářů pohybuje. Jde třeba o Pavla Hubáčka, majitele finanční skupiny Creditas. Ten vlastní elektrárnu Tameh fungující v areálu hutí a jde mu především o to, aby se opět provoz podniku rozjel v co největší míře a měl tedy kam prodávat energii a teplo.
Daniel Mareš, mluvčí Hubáčkovy skupiny Uced, odmítl, že by se jakkoliv podíleli na Pecinově vstupu do Nové huti. "Vlastníme závod Tameh, v lokalitě jsme licencovaným distributorem elektřiny. Po celou dobu našeho fungování v areálu jsme proto v kontaktu s našimi zákazníky a jednáme s novým nabyvatelem huti. Uced v této lokalitě prezentuje po celou dobu stejnou strategii - provozovat na tomto území distribuční soustavy elektřiny," přiblížil Mareš.
Dalším velkým hráčem usazeným v ostravském podniku je miliardář Jaroslav Strnad, zakladatel zbrojní skupiny CSG. Ten financuje provoz válcovny a rourovny a prý by na tom nechtěl nic měnit. "Máme zájem o pokračování tollingového projektu v jeho současné podobě a jednáme o tom s novým vlastníkem Liberty Ostrava. Podrobnosti však zatím nebudeme zveřejňovat," sdělil pouze Strnadův mluvčí Andrej Čírtek.
Příchod Peciny dluhy neumoří
Když reportér deníku Aktuálně.cz na konci července přímo v ostravských Kunčicích mluvil s několika zaměstnanci hutě, bylo znát, že by co nejdřív potřebovali vědět, co s podnikem bude dál.
"Trochu mi to připomíná dobu, kdy sem přicházel Sandžív Gupta. Snažili jsme se doufat, i když nás odbory varovaly, že to tady pozvedne a zajistí budoucnost, ale opak byl pravdou," zapaluje si cigaretu mladší muž na tramvajové zastávce, když odchází z ranní směny.
"Jasné je jedno. To nejlepší má huť za sebou. Tak nízká cena, za jakou ji pan Pecina získal, hovoří za vše. Už by nám měl ale někdo konečně říct, co se tedy bude dít dál a jakou vizi pro nás nový vlastník má," lamentuje starší žena.
"Jednání s budoucím vlastníkem logicky probíhají již od počátku výběrového řízení. Jde o standardní komunikaci, která souvisí s prodejem huti," prohlásil Michal Štefl, mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Ostrava.
A odboráři ví, že ony tři miliardy, za něž huť Martin Pecina koupil, jsou skutečně jen minimem. "Částka, která bude za podnik zaplacena, nedává velkou naději na kompletní umoření dluhu zaměstnancům," shrnul Pecinův příchod na červencové schůzi odborový předák Petr Slanina.