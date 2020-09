Zadlužená Šlágr TV našla náhradní vysílače. "Lidová" hudební stanice bojuje o přežití

"Nejsem oprávněná to jakkoliv komentovat," uvedla pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Českých radiokomunikací Anna Tůmová. Společnost přerušila distribuci signálu Šlágr, kterou vlastní společnost Šlágr TV, minulý čtvrtek. Signál vyřadila z provozu ve standardu DVB-T multiplexu 3 a také v Přechodové síti 12, multiplexu 22 a 23 DVB-T2. Důvodem mají být vysoké dluhy Šlágr TV, jak informoval server Info.cz s odkazem na nejmenovaný zdroj obeznámený se situací.

V sobotu správci facebookové stránky televize Šlágr oznámili, že pozemní vysílání nově zajišťuje firma Digital Broadcasting. Ta je vedle ČRa jediným operátorem, jenž poskytuje celoplošné televizní vysílání. "Vážení přátelé, oznamujeme Vám, že díky rychlé a vstřícné pomoci našich partnerů, jsme začali opět vysílat přes terestrické vysílání. Prosíme Vás, abyste dali zprávu všem, kterých se dotklo přerušení pátečního pozemního vysílání DVB-T2 a DVB-T, že s Vámi můžeme být dál," stojí na facebookových stránkách.

Hlavní program je od soboty dostupný v Regionální síti 7 (DVB-T), Přechodové síti 13 a multiplexu 24 (DVB-T2). Diváci tak musí přeladit své přijímace, pokud chtějí hudební a teleshoppingovou stanici, která cílí především na publikum starší 55 let, opět sledovat.

Obnova pozemního vysílání se ovšem netýká stanice Šlágr 2, tu je možno (stejně jako první program Šlágr TV) sledovat jen na internetu nebo pomocí satelitu.

TV Šlágr se stejně jako České Radiokomunikace odmítá k údajným dluhům vyjadřovat. "Nechceme to nijak komentovat," sdělila žena z produkce Šlágr TV, která redakci Aktuálně.cz odmítla sdělit své jméno.

Textař a zpěvák Karel Peterka, který Šlágr TV před osmi lety založil, nicméně před několika dny na obrazovkách této televize přiznal, že ve stávajícím obchodním modelu není vysílání ufinancovatelné a není schopen dostát závazkům ze smlouvy o pozemním šíření signálu, kterou podepsal. Nechal se také slyšet, že distribuce signálu u ČRa vyjde televizi měsíčně asi na čtyři miliony korun, přičemž z reklamy má za stejné období údajně zisk pouze 200 tisíc.

Výši poplatku u společnosti Digital Broadcasting nechtěla ani jedna ze stran komentovat. "Myslím, že je celkem pochopitelné, že se obecně veřejně nevyjadřujeme k našim vztahům, dílčím jednáním a smluvním záležitostem s našimi zákazníky. Po zařazení jejich televizních programů do příslušné celoplošné vysílací sítě jsou to oni, kdo informuje novináře, veřejnost atd.," sdělil pro Aktuálně.cz Martin Roztočil, ředitel vnějších vztahů v síti Digital Broadcasting.

Zpráva o hospodaření společnosti Šlágr TV za rok 2017 uvádí, že obrat firmy činil 48 milionů korun a podnik skončil v mírné ztrátě 514 tisíc korun.

Peterka předloni na podzim v médiích uvedl, že televizi existenčně ohrožují snižující se prodeje CD nosičů, které televizi přinášejí peníze. "Opravdu hrozí, že Šlágr může na konci roku skončit. Nemáme nic. Chci, aby televize byla. Dali jsme do toho všechno. Bez objednávek a cédéček nebude moci Šlágr pokračovat," uvedl tehdy Peterka, který je také jednatelem Šlágr TV a několik let byl jejím jediným vlastníkem.

My si s lidmi rozumíme, oni vědí, že nelžu, a já je nechci zklamat, říká šéf Šlágr TV Peterka. Hudba, kterou prodává, prý bude do dvou let střední proud. Nejde prý o zisk, ale o spojení s lidmi. | Video: Daniela Drtinová