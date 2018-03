Skupina Mall Group spustí v Česku vlastní internetovou televizi. Diváky chce nalákat na seriály

před 4 hodinami

Televize divákům slibuje vlastní tvorbu. První novinky plánuje TV uvést už koncem roku, kdy má být stanice spuštěna. Pomoci televizi v začátcích mají bývalí producenti ze Stream.cz.

Praha - Nejsou to ani dva měsíce, co spustila vlastní televizní vysílání společnost Seznam.cz. Nyní vedení společnosti Mall Group oznámilo, že připravuje vlastní počin. Název televize zatím prozrazen nebyl, firma ovšem už představila jména, která za projektem stojí.

Do čela televize se postaví Lukáš Záhoř a Milan Kuchynka. Oba producenti před koncem loňského roku odešli ze Stream.cz. Podíleli se na tvorbě populárních pořadů jako Kancelář Blaník či na sitkomu Autobazar Monte Karlo.

Kromě vlastní seriálové produkce počítá programové schéma televize také s původními populárně-naučnými a zábavními pořady, které budou dílem vznikající redakce videoobsahu. První novinky plánuje TV uvést už koncem roku, kdy má být stanice spuštěna.

Spolu s producenty do stanice přechází řada dalších tvůrců ze Stream.cz. Televize má vysoké cíle a chce vytvořit seriál, který by sklidil ohlas i v zahraničí.

Podle Kuchynky plánuje televize spolupráci s renomovanými autory i mladými talenty. "Při hledání silných a atraktivních témat se však zaměříme i na evropskou tvorbu nebo vývoj vlastního seriálu, který by rezonoval v dalších zemích, v nichž Mall Group působí. V první fázi se ale logicky budeme věnovat tomu, abychom dokázali zaujmout české internetové publikum. To je pro nás nyní prioritou," doplnil producent.

Jací herci mají přitáhnout nejvíce diváků ještě společnost neřekla. Seriály jsou podle Kuchynky v různých fázích příprav. Jasné je to, že si v jedné z připravovaných novinek zahraje čtveřice Petr Vaněk, Petra Nesvačilová, Michal Kern a Andrej Polák. Seriál, kterým chce oslovit i zahraniční diváky, má být zasazen do evropského kontextu a mají se v něm objevit i zahraniční herci.

"Na diváky různých zemí evropského prostoru chceme cílit nejen politickými tématy. Jinými slovy, Čech, Maďar i Polák by si v něm měli najít každý to své, ale zároveň by celek měli chápat shodně jako Evropani," nastínil program pro Aktuálně.cz Milan Kuchynka.

Mall Group působí v sedmi zemích a loni překročila obrat 17 miliard korun. Skupina PPF má 40procentní podíl v Mall Group, dalších 40 procent vlastní Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Zbylou pětinu má investiční skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta. Do skupiny kromě Mall.cz patří například specializované obchody CZC.cz, Vivantis, Proděti, BigBrands, Bux, Sporty a Rozbaleno.