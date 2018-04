Server Spolužáci.cz v září skončí. Úprava na nová pravidla ochrany dat se vlastníkovi nevyplatí

před 1 hodinou

Stránky Spolužáci.cz bývaly populární v čase před nástupem sociálních sítí. V posledních letech ale počet jejich uživatelů soustavně klesal.

Praha - Seznam.cz ukončuje provoz své sociální sítě Spolužáci.cz, díky níž spolu udržovali kontakt absolventi škol. V plné verzi bude stránka fungovat do 24. května. Do konce srpna si budou moci současní uživatelé z webu Spolužáků stáhnout všechny dokumenty a fotky. Už ale nebude možné zakládat nové skupiny nebo se do sítě registrovat. Definitivní ukončení provozu je plánováno na 1. září.

V čase před rozšířením sociálních sítí Facebook či Twitter platili Spolužáci.cz za stránku, kterou na začátku století navštěvovaly zřejmě stovky tisíc Čechů. Lidé, kteří spolu chodili do jedné třídy, si na stránce mohli otevřít skupinu, která obsahovala jejich kontakty a mohli v ní spolu komunikovat.

Službu Seznam spustil v roce 2004, počet jejích návštěvníků ale v posledních letech soustavně klesal a začátkem letošního roku už Spolužáky.cz navštěvovalo jen 20 tisíc lidí denně.

"Pokles nových uživatelů jsme na Spolužácích začali pociťovat v roce 2015. Ačkoli měla služba původně sloužit zejména pro žáky a studenty, používali ji spíše absolventi, kteří skrze ni udržovali vzájemné kontakty," vysvětluje Veronika Prokopová, produktová manažerka služby Spolužáci.cz.

Důvodem vypnutí služby je evropské nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), které od tvůrců podobných sociálních sítí vyžaduje zvýšené zabezpečení dat jejich uživatelů a které začne platit 25. května.

"Abychom mohli změny, které z nařízení vyplývají, aplikovat na Spolužácích, museli bychom službu od základů přepsat. Toto řešení se ukázalo jako neefektivní a finančně příliš náročné, proto jsme dospěli k rozhodnutí službu ukončit a úsilí i peníze věnovat do rozvoje jiných služeb," uvádí Prokopová. Podle ní Seznam.cz zavedení obdobné služby neplánuje.