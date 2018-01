Šéf tuzemského Vodafonu Báča odchází z firmy, dočasně ho nahradí Dvořák

před 5 hodinami

Generální ředitel české pobočky Vodafonu Jiří Báča v pondělí odejde ze soukromých důvodů z funkce. Dočasně ho nahradí viceprezident pro nefiremní zákazníky Petr Dvořák. Dvořák bude tuzemský Vodafone řídit do doby, než firma oznámí nového generálního ředitele. Svůj plánovaný přechod do čela pobočky Vodafonu na Maltě kvůli tomu odložil. Čtyřiačtyřicetiletý Báča řídí operátora od února loňského roku, kdy nahradil Baleše Šarmu. Před tím ve firmě působil jako viceprezident pro péči a prodej. Do firmy přišel v roce 2013 z GE Money Bank, kde řídil komerční bankovnictví. Vodafone je nejmenší tuzemský mobilní operátor s více než 3,7 milionu zákazníků, patří do světové skupiny Vodafone Group.

autor: ČTK | před 5 hodinami

