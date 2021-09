Schodek rozpočtu bude kolem 400 miliard Kč, řekla Schillerová. Je to víc než loni

Schodek státního rozpočtu za celý letošní rok bude zřejmě kolem 400 miliard Kč, řekla v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Deficit by tak byl vyšší než vloni, ale menší proti plánu. Původně plánovaný letošní schodek činil 500 miliard Kč. Na příští rok ministerstvo financí (MF) navrhuje schodek 376,6 miliardy Kč.

Podle Schillerové od května postupně tempo růstu schodku klesá, podle jejího odhadu by tak konečný deficit měl být kolem 400 miliard Kč. "Roli ale ještě sehrají především investice," sdělila ministryně. Deficit státního rozpočtu tak bude zřejmě vyšší než vloni. Tehdy stát hospodařil podle nedávno schváleného závěrečného účtu se schodkem 367,4 miliardy korun. Sněmovna původně schválila schodek 40 miliard, ale postupně ho kvůli dopadům pandemie zvýšila až na 500 miliard korun.

Schillerová zároveň nechtěla srovnávat výsledky plnění letošního rozpočtu s plánem pro ten příští. Jeho výsledný deficit podle ní totiž může být ve výsledku úplně jiný, než je nyní plánováno. Návrh schodku pro příští rok 376,6 miliardy Kč kritizoval šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Deficit pro příští rok je příliš vysoký, tam už není nic covidového, jsou tam systémové problémy," uvedl. Poukázal především na zrušení superhrubé mzdy, které podle něj mělo být jen dočasné.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová připomněla, že současný vývoj veřejných financí vede k tomu, že Česká republika by při aktuálních plánech ministerstva financí ohledně konsolidace veřejných financí dosáhla na tzv. dluhovou brzdu ve výši 55 procent hrubého domácího produktu (HDP) později než v roce 2024, a to zhruba o dva až tři roky. Po jejím překonání musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů. Celkový veřejný dluh by měl podle ministerstva financí stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na letošních 43,5 procenta HDP. V roce 2022 by měl stoupnout na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,8 procenta HDP v roce 2024.

Letošní schodek rozpočtu by se podle předpokladů ministryně měl ve zbývající části roku zvýšit asi o 100 miliard Kč, ke konci srpna podle údajů MF činil 298,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší srpnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci srpna byl schodek 230,3 miliardy korun miliardy Kč.

Schillerová chce růst minimální mzdy maximálně o tisíc korun

Schillerová v pořadu dále uvedla, že bude trvat na růstu minimální mzdy nanejvýš o 1000 Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce minimální mzdu zvednout z 15.200 na 18.000 korun.

"Musíme se dohodnout do konce září," připomenula Maláčová, že usnesení o mzdách je součástí návrhu státního rozpočtu, který musí vláda odevzdat Sněmovně nejpozději 30. září. O pevné částce, která by přilepšila hlavně nízkopříjmovým skupinám, chce Maláčová ještě jednat.

S odbory bude o mzdách vyjednávat premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí ráno. Schillerová na jednání chystá tři varianty, zda bude růst procentní, nebo paušální, zatím rozhodnuto není, uvedla.